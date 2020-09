Coric elimina a Tsitsipas y da la gran sorpresa de la madrugada

EFE/EPA/JASON SZENES

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 5 sep (EFE).- El joven croata Borna Coric, vigésimo séptimo cabeza de serie, dio la gran sorpresa en el Abierto de Estados Unidos al vencer esta madrugada por 6-7 (2), 6-4, 4-6, 7-5 y 7-6 (4), al griego Stefanos Tsitsipas, cuarto preclasificado, y pasar a los octavos de final.

El próximo rival de Coric, de 23 años, número 32 del mundo, será el australiano Jordan Thompson, quien alcanzó por primera vez los octavos de final del Abierto y de un Grand Slam, al vencer por 7-5, 6-4 y 6-1 al kazajo Mikhail Kukushkin.

El duelo entre Coric y Thompson, de 26 años y número 63 del mundo, será el segundo enfrentamiento entre ambos. En 2013, en el Thailand F4 Futures, ganó el tenista croata..

Coric, que había el perdido el único duelo que tuvo anteriormente con Tsitsipas, remontó seis pelotas de partido, tres consecutivas en el noveno juego del cuarto set, al hacer cuatro tantos consecutivos, y otras dos en el décimo cuando le hizo el 'break' al tenista griego para forzar el empate (5-5) y luego completar con dos juegos más la racha de 4-0, que le dio el 7-5.

Ahí estuvo la clave del partido porque luego Tsitsipas ya no pudo romperle más el saque a Coric, crecido moral y físicamente. Además, fue mejor también en los tantos decisivos del definitivo 'tie-break', que siempre dominó con parciales de 2-0, 4-2 y 6-3 para disponer de tres pelotas de partido.

No pudo ganarlo con la primera pero sí con la segunda al cometer Tsitsipas un error no forzado, después de cuatro horas y 36 minutos de acción.

"Tengo que ser honesto y decir que tuve mucha suerte. Hice algunas devoluciones increíbles y tuve un poco de suerte al final", declaró Coric al concluir el partido.

"En el tercer y cuarto set, Tsitsipas estaba jugando un tenis increíble y sentí que no tenía ninguna posibilidad", admitió

Sin embargo, reconoció que al llegar al 'tie-break' del quinto, sintió que podía tener opciones de conseguir la victoria.

"Sabía que no iba a ser fácil para él, así que traté de mantener el pelota en la cancha y hacer que jugase tantas pelotas como fuese posible. Creo que la estrategia me resultó y mereció la pena luchar durante tantas horas", añadió.

Coric acabó con 53 golpes ganadores contra 50 errores no forzados por 59 y 42, respectivamente, de Tsitsipas, que colocó 16 'aces' con tres dobles faltas, comparados a los 4-2 del tenista croata.

Aunque los resultados de Coric han sido inconsistentes y llegó al partido con un récord de 7-6 este año, su victoria contra Dominic Thiem en la ATP Cup reafirmó que tiene el juego para vencer a cualquiera cuando está en su mejor momento.