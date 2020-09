Comienza el voto por correo en EEUU y la batalla entre Biden y Trump se enciende

añade comentario de Trump desde la Casa Blanca ///Washington, 4 Set 2020 (AFP) - La elección estadounidense entró en materia este viernes, cuando Carolina del Norte lanzó las operaciones de votación por correo para los comicios del 3 de noviembre, en medio de una campaña cada día más agresiva entre el presidente republicano Donald Trump y su rival demócrata, Joe Biden.La preocupación por la pandemia de covid-19 puede hacer que en estos comicios decenas de millones de ciudadanos eviten acudir a los centro de votación y prefieran enviar por correo su sufragio.En un país ya muy tenso política y socialmente, las próximas ocho semanas pondrán a prueba la capacidad de la primera potencia mundial de organizar elecciones en medio de una pandemia que ha transformado completamente la campaña.El estado de Carolina del Norte comenzó este viernes con el envío de más 600.000 hojas de votación en respuesta a un espectacular aumento de la demanda. Otros estados considerados clave para el desenlace electoral, como Wisconsin, comenzarán a hacer lo mismo en las próximas semanas.Según una reciente encuesta de USA Today/Suffolk, el 56% de los republicanos dice que votará en persona, contra el 26% del lado demócrata.Como muestra de las tensiones en el país, uno de cada cuatro electores dice que si su candidato pierde, no habrá de reconocer como "honesto" y "exacto" el resultado.En busca de un segundo mandato de cuatro años, Trump siembra dudas sobre la validez de la elección. Sin presentar evidencias concretas, insiste con que el creciente uso del voto por correo puede conducir a un masivo fraude.Incluso sugirió a sus simpatizantes votar dos veces: enviar el voto por correo y votar presencialmente el día de la elección ante la eventualidad de que su sufragio no haya llegado.Facebook, en particular, recuerda a sus usuarios que el voto epistolar es "confiable" en Estados Unidos desde hace tiempo "e incluso este año, según un organismo independiente". - "Perdedores" - En una campaña ya agresiva, el resentimiento se avivó el jueves cuando la revista The Atlantic informó que Trump tildó de "perdedores" y "tontos" a los soldados estadounidenses muertos en la Primera Guerra Mundial.Según The Atlantic, durante una visita a Francia en 2018 Trump canceló un acto para tributar honores a esos combatientes enterrados en el cementerio militar estadounidense Aisne-Marne, cerca de París."¿Por qué debería ir a este cementerio? Está lleno de perdedores", habría dicho entonces a los miembros de su equipo, según la revista, que cita fuentes anónimas.La noche del jueves, Trump negó haber hecho esos comentarios. "Juraría por cualquier cosa que nunca dije eso sobre nuestros héroes caídos", afirmó quien calificó de "miserables" esas informaciones."The Atlantic, como la mayoría de las revistas, está muriendo, por lo que inventan historias falsas para llamar la atención", tuiteó el viernes.Sus allegados inundaron las redes sociales con fotos de Trump acompañado de militares pero, a la vez, resurgieron declaraciones de la campaña de 2016 en las que el mandatario se mofaba del senador republicano John McCain por haber sido capturado en la guerra de Vietnam.Los dos candidatos hicieron una pausa en sus desplazamientos de campaña.No obstante desde su feudo en Wilmington, Delaware, Biden criticó la gestión y los dichos de Trump."Las palabras de un presidente son importantes (...) Esto no puede continuar", dijo. "Es la deconstrucción del sistema democrático", añadió.Unas horas después, desde la Casa Blanca, Trump denunció la falta de pugnacidad de los medios de comunicación ante su oponente demócrata."Miro el nivel de las preguntas que hacen y honestamente dan pena. Son preguntas destinadas a un niño", agregó con virulencia.A 60 días de los comicios, las miradas apuntan a la decena de estados conocidos como "swing states", susceptibles de cambiar de un partido a otro en cada elección.Pensilvania y Florida, ganados ajustadamente por Trump a Hillary Clinton en 2016, son observados con particular atención.Según el último sondeo de la universidad Quinnipiac, Biden lleva una sólida ventaja en Pensilvania (52% contra 44%). En cambio en Florida, la batalla es más pareja (48% para Biden y 45% para Trump).jca/dax/rsr/gm/dg/lda -------------------------------------------------------------