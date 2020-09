Carlos Fitz-James y Belén Corsini ¡se casan!

05/09/2020 Carlos Fitz-James y Belén Corsini EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 5 (CHANCE)



Carlos Fitz-James Stuart y Solis y Belén Corsini de Lacalle se darán el 'Sí, quiero' muy pronto. Tal y como ha adelantado ABC los dos tortolitos estarían dispuestos a pregonar su amor por todo lo alto y a sellarlo delante de todos sus seres queridos en un futuro no muy lejano. Y es que fue a principios del confinamiento cuando el conde de Osorno selló su amor con Belén, aunque todavía no hay fecha para tal celebración ya que la pandemia del Covid-19 no está controlada.



A lo largo del verano, la pareja ha dado la noticia a su círculo más cercano y han mostrado la felicidad tan inmensa que sienten al ver que su amor se ha fortalecido con el paso del tiempo y que dentro de poco, serán marido y mujer.



Tal y como lo han hecho otros familiares del aristócrata, el escenario perfecto para dicha celebración podría ser el Palacio de Liria, un lugar familiar donde podrían darse el 'Sí, quiero' rodeados de los seres más queridos. El hijo pequeño del Duque de Alba y Matilde Solís, casi dos años después de empezar su relación con Belén, ya prepara todos los detalles del que será el enlace del año.