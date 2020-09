Autoridades sanitarias retiran a la pareja favorita de dobles del Abierto de EEUU

El Abierto de Estados Unidos de tenis se quedó este sábado sin la pareja de dobles femenina favorita al título después de que autoridades sanitarias de Nueva York ordenaran que la francesa Kristina Mladenovic se pusiera en cuarentena por una posible exposición al coronavirus.

La decisión se anunció en una jornada en la que los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, ganadores del dobles del US Open en 2019, fueron eliminados en segunda ronda, mientras el ruso Daniil Medvedev logró el pase a los octavos de final y Serena Williams jugaba contra su compatriota Sloane Stephens.

Cuando los partidos ya habían comenzado, la Federación de tenis estadounidense (USTA) anunció la retirada de la pareja que forman Kristina Mladenovic y la húngara Timea Babos, la primera sembrada del torneo.

Mladenovic es uno de los participantes de este Grand Slam a quienes se les había sometido a un refuerzo de las medidas de seguridad por su contacto con el tenista francés Benoit Paire, quien fue retirado el fin de semana pasado por dar positivo por coronavirus.

Autoridades de salud pública del condado de Nassau (Nueva York) decretaron que "todas las personas identificadas por tener un contacto cercano y prolongado con el jugador infectado, se pondrán en cuarentena en sus habitaciones", dijo la USTA en un breve comunicado.

La exclusión de Mladenovic generó controversia puesto que ella y los otros 10 miembros del grupo que tuvo contacto con Paire llevaban toda la semana compitiendo en Flushing Meadows.

Mladenovic, que había sido eliminada el miércoles en individuales en segunda ronda, y Babos debían enfrentar el domingo en la segunda ronda a la canadiense Gabriela Dabrowski y la estadounidense Alison Riske en su búsqueda de su segundo título de Grand Slam de 2020, después de su victoria en el Abierto de Australia.

- Decisiones contradictorias -

La exclusión de Mladenovic contrasta con lo que ocurrió en la confusa jornada del viernes, cuando el francés Adrian Mannarino, que también estuvo en contacto con Paire, pudo jugar su partido de tercera ronda ante Alexander Zverev después de que la USTA negociara durante horas con autoridades.

Tras el partido ante Zverev, que comenzó con casi tres horas de retraso sin ninguna explicación oficial, Mannarino explicó que fueron funcionarios de la ciudad de Nueva York quienes les permitieron disputar el US Open pero el viernes intervinieron en el caso otras autoridades del estado de Nueva York.

"La ciudad me permitió el domingo jugar, pero el estado dijo que he estado expuesto a un caso positivo por lo que debería estar en cuarentena en mi habitación y no poder ir a la cancha y jugar mi partido hoy", explicó Mannarino tras perder ante Zverev.

La sombra del coronavirus ha sobrevolado la celebración del Abierto desde que todas las competiciones deportivas estadounidenses echaron el cierre en marzo ante el avance de la pandemia.

La USTA finalmente mantuvo en pie el Grand Slam pero cerrando las puertas a los espectadores y aplicando una serie de medidas de prevención para resguardar a los jugadores en la llamada "burbuja" de Nueva York, que comprende los hoteles sede y Flushing Meadows.

- Farah y Cabal no revalidarán título -

En la mañana del sábado, la pareja formada por los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal fue eliminada en la segunda ronda y no podrá revalidar el título conseguido en 2019.

Farah y Cabal, la mejor pareja del ranking de dobles de la ATP, cayeron ante el holandés Jean-Julien Rojer y al rumano Horia Tecau por 4-6, 6,3 y 6-4 en dos horas de partido

Los colombianos, que la semana pasada perdieron en primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati, aspiraban a repetir su sonado éxito del año pasado en el US Open, donde alzaron el título solo meses después de ganar su primer Grand Slam en Wimbledon.

Por su parte, Daniil Medvedev, finalista el año pasado, se clasificó a los octavos de final al derrotar al joven estadounidense JJ Wolf por 6-3, 6-3 y 6-2.

En octavos, donde ya está instalado cómodamente Novak Djokovic, Medvedev (tercer sembrado) enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el húngaro Marton Fucsovics (66) y el estadounidense Frances Tiafoe (82).

Este sábado también vuelve a escena Serena Williams en la primera prueba de fuego de su carrera hacia igualar el récord de 24º títulos de Grand Slam.

Williams enfrentaba en la tercera ronda a su compatriota Sloane Stephens, ganadora del US Open en 2017.

La estadounidense Sofia Kenin, primera posicionada de WTA en el Abierto tras la caída de la checa Karolina Pliskova en segunda ronda, jugaba también el sábado su tercera ronda ante la tunecina Ons Jabeur.

