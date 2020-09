Artistas de 14 países revelan en libro experiencia de crear en el aislamiento

La escritora mexicana Elena Poniatowska posa en su casa el 19 de febrero de 2020, durante una entrevista con la agencia EFE, en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Guadalajara (México), 5 sep (EFE).- La experiencia de vivir una pandemia unió las voces de 140 artistas, que volcaron en un libro digital sus miedos, esperanzas y reflexiones acerca del aislamiento que ha mantenido a millones de personas dentro de sus casas para evitar contagios por la COVID-19.

"Creadores en aislamiento. Fotografía y síntesis" reunió a escritores como Elena Poniatowska, Elsa López y Sergio Ramírez, los cineastas Arturo Ripstein y Jorge Fons, las cantantes Lila Downs y Tania Libertad, los músicos Horacio Franco y Ara Malikan, el bailarín Esteban Hernández y las actrices Marina de Tavira y Cecilia Roth.

Nelly Rosales, productora de Conexión, la empresa que editó el libro junto con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, explicó a Efe que buscaron documentar este "momento histórico" y recoger los testimonios de los creadores.

"Pensamos que en un principio podríamos alcanzar unos 75 o 100 testimonios de algunos nombres importantes pero se generó una sinergia que superó las expectativas y así reunimos a 140 de distintos países porque fue un ejercicio de reinvención en un momento en el que todos intentábamos unirnos en una voz solidaria", dijo.

Actores, músicos, bailarines, poetas, narradores, cineastas, dramaturgos, artistas visuales y cantantes de 14 países aportaron sus reflexiones en torno a los sentimientos que han aflorado durante este periodo de distanciamiento social que permanece en muchos países desde enero pasado.

Los artistas muestran en fotografías los espacios más íntimos de sus casas donde han pasado la mayor parte de los últimos meses y donde han dado vida a textos, escenas, proyectos y reflexiones.

"El castillo de la pureza", escribió el cineasta mexicano Arturo Ripstein al hablar de estos tiempos en los que hay que estar limpios y en la que también alude a una de sus películas más conocidas.

"La primavera de la desolación", dijo el escritor J.J. Armas como título a su colaboración en la que recuerda su confinamiento durante el franquismo.

"Creímos que la muerte estaba cerca, eso ayudó a que al final empezáramos a vivir", compartió el cantante colombiano Doctor Krápula, mientras que la actriz mexicana Ana Serradilla escribió: "He empezado a dejar de hacer, para empezar a ser".

"Queríamos entrar un poco a sus mundos, algunos no fueron tan sintéticos, especialmente los escritores y se agradece porque nos regalaron una textos enriquecedores donde nos plasman su perspectiva, su visión, esta reflexión de cómo ven al mundo", reveló Rosales.

Por ahora, la publicación es distribuida en formato digital mediante la plataforma Isuu, pero Rosales no descarta la posibilidad de que tenga una versión en papel que estaría lista en diciembre, esto "si la pandemia baja" y las condiciones económicas y editoriales son favorables.