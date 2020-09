Ansu Fati: "Luis Enrique me dijo que estuviera tranquilo y disfrutara"

El delantero de la selección española de fútbol, Ansu Fati (i) y el centrocampista Adama Traoré (d) durante el entrenamiento del combinado nacional, este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid Alemania, de cara al próximo partido de la Liga de Naciones contra Ucrania.EFE/RFEF SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/NO ARCHIVO

Las Rozas (Madrid), 5 sep (EFE).- Ansu Fati, delantero del Barcelona, repasó las sensaciones de su debut con la selección española absoluta en Stuttgart ante Alemania, jugador 800 en hacerlo en la historia de la Roja y el segundo más joven con 17 años, y desveló que Luis Enrique le dijo "que estuviera tranquilo y disfrutara".

"Es un orgullo ser el jugador número 800, ha habido muchos jugadores buenos que han pasado por aquí y ahora toca seguir trabajando para que lleguen nuevas oportunidades", dijo Ansu a los medios de la selección.

El delantero desveló la charla que tuvo con el seleccionador Luis Enrique Martínez y las primeras personas con las que compartió la alegría del momento. "Me dijo que estuviera tranquilo y que disfrutara porque solo se debuta una vez".

"Después de los compañeros y el cuerpo técnico, cuando acabé de ducharme lo primero que hice fue llamar a mi familia que me apoyan diariamente y me ayudan a superar cualquier reto", añadió.

Ansu guarda la camiseta de su debut y pedirá ahora a todos sus compañeros que se la firmen para enmarcarla. "Tendrá un lugar especial en casa junto a las que tengo de Liga y Champions del Barça".