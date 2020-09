Ana Morgade anuncia su embarazo

MADRID, 5 (CHANCE)



No hay nada que nos haga más ilusión anunciar que un embarazo, ya que esto siempre es alegría y felicidad, En esta ocasión, atrás quedaron las parejas de futbolistas, se trata de Ana Morgade, quien ha colgado en sus redes sociales una imagen que refleja el buen momento por el que está pasando y anuncia a todos sus seguidores esta bonita etapa de su vida en la que está embarazada.



La presentadora de televisión ha colgado una imagen en la que sale posando enfrente del espejo y asegura que: "En esta foto salen dos personas. ?? Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo, titis". Y es que con este mensaje ha proclamado en sus perfiles sociales la buena noticia de su embarazo, algo que tenía muchísimas ganas de contar y que ha sido prudente para no aventurarse antes y expresarlo con seguridad.



La colaboradora de televisión ha recibido muchos mensajes de compañeros de profesión en los que comparten la alegría que les ha dado ver esta mañana de sábado esta imagen en la que pregona su embarazo. De esta manera, Ana ya se ha quitado un peso de encima (en el más sentido positivo) y ha contado este secreto que, imaginamos, solo los más allegados sabían.