Alcalde envía carta con sangre a presidente de Perú para que anule cuarentena

Fotografía de archivo cedida por la Agencia Andina y la Presidencia del Perú que muestra al presidente peruano, Martín Vizcarra. EFE /Andina /Presidencia /Archivo

Lima, 4 sep (EFE).- El alcalde del distrito de Moche, situada en la provincia de Trujillo, en el norte de Perú, utilizó este viernes las redes sociales de su jurisdicción para divulgar un vídeo donde muestra cómo sella con sangre una carta al presidente Martín Vizcarra, donde pide que anule el confinamiento en su localidad.

"Esta sangre represente a las cientos y miles de muertes en el Perú, de la gente que no debió morir, que no se le dio a tiempo el pulsioxímetro. Esta sangre representa la sangre de los 13 jóvenes que murieron injustamente en una discoteca, representa el allanamiento en las casas de las familias inocentes, representa el encierro", señaló el polémico alcalde Arturo Fernández.

Trujillo y otras 45 provincias acatan una cuarentena focalizada dispuesta por el Gobierno a fin de evitar la propagación del virus en estas jurisdicciones, en las que se ha detectado un incremento de casos.

No obstante, en el vídeo difundido este viernes en la red social Facebook de la Municipalidad Distrital de Moche, se aprecia a Fernández en un laboratorio en el que se saca una muestra de sangre para luego embadurnársela en las palmas de sus manos, a modo de protesta contra las restricciones relativas a la libertad.

Con ambas manos manchadas de sangre, Fernández sella una carta en cuyas líneas finales señala "¿Por qué continuamos con la cuarentena? Si ya a nivel mundial gobernantes han dicho que ha sido un fracaso. Vizcarra, basta ya al encierro".

PROMOTOR DE DIÓXIDO DE CLORO

El alcalde de Moche, que es médico de profesión, ha llamado la atención de los medios locales por sus polémicas declaraciones sobre las estrategias de combate al coronavirus, como su recomendación a la población a que tome dióxido de cloro, pese a las autoridades de salud peruanas las desestiman como método.

Fernández ha hecho circular otros vídeos donde se le ve tomando en una botella un líquido que asegura es dióxido de cloro, y que dijo lo toma por "prevención".

Perú, que registra más de 650.000 contagios de COVID-19, es el primer país del mundo en mortalidad per cápita, y quinto en número de casos confirmados.