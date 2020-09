ACT.- Fútbol/Liga Naciones.- La República Checa cambiará de jugadores para poder jugar contra Escocia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El partido entre la República Checa y Escocia, programado para este lunes con motivo de la segunda jornada en la Liga de Naciones, finalmente se jugará cuando estaba previsto después de que la Federación checa haya confirmado que cambiará a sus jugadores y cuerpo técnico que permanece en cuarentena para poder enfrentarse a los escoceses.



"Con nuevos jugadores y nuevos miembros de personal", indicó la Federación de la República Checa. Así se medirán a Escocia después de que este mismo sábado asegurasen que no podían hacerlo debido a la "situación actual por la Covid-19", motivo para cancelar el envite.



Los checos, que encabezan el grupo B2 después de vencer a Eslovaquia este viernes (1-3), cambiaron de opinión horas después y han asumido que deberán optar por otros futbolistas, aunque no sean habituales ni titulares, para poder continuar en la competición continental.



Patrik Schick y Tomas Soucek se perdieron el partido con Eslovaquia porque tuvieron que entrar en cuarentena preventiva. Ambos jugadores dieron negativo en coronavirus, pero recientemente tuvieron contacto cercano con un miembro del personal infectado, dijo la Federación checa, que no desveló el resto de miembros que están apartados por precaución.