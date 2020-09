1-1. Italia ve truncada su racha de victorias

El delantero de Bosnia-Herzegovina Edin Dzeko (C) en acción durante el partido de fútbol del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones, disputado entre Italia y Bosnia-Herzegovina en el estadio Artemio Franchi en Florencia, Italia.EFE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Redacción deportes, 4 sep (EFE).- La selección italiana vio truncada este viernes la racha de once victorias consecutivas que había encadenado desde noviembre de 2018, tras no poder pasar este viernes del empate (1-1) en casa ante Bosnia en la primera jornada de la Liga de Naciones.

Un inesperado tropiezo, que incluso, pudo haber sido peor ya que el conjunto balcánico se adelantó a 57 minutos en el marcador (0-1), gracias a un gol del delanteto Edin Dzeko.

Pero si algo ha logrado Roberto Mancini, que se hizo cargo de la selección tras la ausencia del conjunto transalpino del pasado Mundial de Rusia 2018, ha sido devolver el carácter competitivo a los “azzurri”.

Tal y como quedó claro durante la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, que Italia cerró con un pleno de victorias, tras vencer en los diez que disputó.

Un carácter competitivo que el conjunto de Mancini volvió a dejar claro esta noche en el estadio Artemio Franchi de Florencia, al devolver la igualada al marcador (1-1) diez minutos más tarde con un gol del centrocampista Stefano Sensi.

Tanto no exento de cierta fortuna, ya que el remate del jugador del Inter de Milán acabó en las redes, tras tocar el balón en un defensa del conjunto bosnio

Un gol que azuzó la voracidad ofensiva del conjunto italiano, que si por algo destacó durante la fase de clasificación para la Eurocopa fue por su facilidad por ver puerta.

Con Nicolào Zaniolo y Ciro Inmmobile ya sobre el terreno, Italia buscó con ahínco la portería bosnia.

Pero ni el talentoso jugador de la Roma, que a punto estuvo de poner en ventaja a Italia a los 75 minutos con un remate de cabeza, ni el ganador de la última edición de la “bota de oro” pudieron dar el triunfo a Italia.

Una victoria que la selección italiana tratará de buscar el próximo lunes en Amsterdam ante unos Países Bajos, que este viernes se impusieron por 1-0 a Polonia en el otro encuentro del grupo.

Ficha técnica:

1 - Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Lorenzo Pellegrini (Kean, m.86), Sensi, Barella; Chiesa (Zaniolo, m.72), Belotti (Immobile, m.73) e Insigne.

1 - Bosnia: Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac (Civic, m.83); Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca (Milosevic, m.86), Dzeko y Hodzic (Besic, m.77)

Goles: 0-1, m.57: Dzeko. 1-1, m.67: Sensi.

Árbitro: Tasos Sidiropoulos (GRE).- Mostró tarjeta tarjeta amarilla a Belotti, Zaniolo y Bonucci por Italia; y a Cimirot por Bosnia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones disputado en el estadio Artemio Franchi de Florencia (Italia).