1-1. El Vissel Kobe, sin Iniesta, empata contra el colista

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El Vissel Kobe, en el que no pudo jugar el español Andrés Iniesta aún convaleciente de molestias en un tobillo, no pudo pasar del empate (1-1) en casa del colista, el Shonan Bellmare, en un partido en el que dominó el esférico pero en el que le faltó acierto de cara a puerta para culminar la remontada.

El exfutbolista del Barcelona y de la selección española no forzó tras jugar 20 minutos en la dolorosa derrota en Copa (0-6) del 2 de septiembre contra el Kawasaki Frontale, líder indiscutible en Liga japonesa, a la que llegó tras tres encuentros sin entrar en el equipo por una lesión en un tobillo que sufrió el 19 de agosto.

El partido parecía propicio para volver a la senda de la victoria tras dos empates consecutivos ya que se enfrentaban al colista de la competición, pero finalmente el Vissel Kobe volvió a sumar solo un punto que le deja, momentáneamente, en décima posición con 19.

Los visitantes dominaron el esférico en la primera mitad con un claro 70% de posesión, pero no generaron peligro más allá de un disparo lejano en el minuto 41 del otro español del equipo, Sergi Samper, que iba directo a la escuadra pero despejó a saque de esquina el portero local, Kosei Tani, con una gran estirada.

Una actuación destacada que no realizó el guardameta del Vissel Kobe. Un mal despeje al estar mal colocado propició el tanto de Yuto Iwasaku en el m.20, pero fue anulado por fuera de juego. Aún así, fue un presagio de lo que ocurrió en el m.50 de partido.

Una gran triangulación por banda izquierda del de Shonan Bellmare la aprovechó Kazuki Oiwa para rematar en el primer palo un centro de Hirozaku Ishihara. El portero visitante, Daiya Maekawa, volvió a estar fuera de sitio y no pudo hacer nada para evitar el 1-0.

Un alegría que solo duró tres minutos a los locales ya que el carrilero izquierdo del Vissel Kobe, Gotoku Sakai, aprovechó una subida al ataque para hacer el 1-1 que a la postre, a pesar de los intentos de remontada, fue definitivo.

La oportunidad más clara corrió a cargo de Kyogo Furuhashi con un disparo potente dentro del área que, con el portero local superado, el defensa Keisuke Saka logró despejar de cabeza casi sobre la línea de gol. El Vissel Kobe dispuso de otros dos disparos más a portería, pero volvió a acusar la falta de pegada.

Este empate deja al Vissel Kobe a nueve puntos del Cerezo Osaka entrenado por el español Miguel Ángel Lotina, que cierra las posiciones de acceso a la Champions Asiática. Por su parte, el Shonan Bellmare no levanta cabeza y continúa alejado en la última posición de la tabla con solo cinco puntos.