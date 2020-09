Xi Jinping: China importará más servicios para impulsar recuperación económica global

El presidente chino, Xi Jinping,. EFE/EPA/CARMO CORREIA/Archivo

Pekín, 4 sep (EFE).- China importará más servicios de “alta calidad” desde otros países y facilitará el acceso de empresas extranjeras de este sector al mercado chino para promover una “pronta recuperación” de la economía global, aseguró hoy el presidente del país, Xi Jinping.

Xi hizo estas promesas en un mensaje grabado que se emitió durante la sesión inaugural de la sexta edición de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS, por sus siglas en inglés), celebrada en Pekín, el primer evento de este tipo que se lleva a cabo en el país asiático desde que comenzó la pandemia de la COVID-19.

“Una nueva ronda de revoluciones tecnológicas e industriales en estos últimos años ha incitado el auge de la tecnología digital y de la integración industrial, y ha permitido que la economía basada en servicios prospere”, dijo.

Xi elogió el papel de algunos servicios “ampliamente utilizados durante la pandemia” como la telemedicina, las plataformas de educación en línea o el comercio electrónico transfronterizos, que han “garantizado la estabilidad económica” en diferentes países.

“La cooperación abierta en el sector de los servicios será un motor para el desarrollo cada vez más importante”, agregó.

A este respecto, el líder chino pidió que el entorno de cooperación sea “inclusivo”, que la comunidad internacional se adapte a “la tendencia de crecimiento inteligente impulsado por lo digital y centrado en internet”.

Sobre el papel de China, Xi prometió más importaciones de “servicios de alta calidad”, el establecimiento de un sistema de “lista negativa” que especifique únicamente los sectores restringidos permitiendo el comercio en los demás y una profundización en las iniciativas gubernamentales para “facilitar el acceso” de las empresas extranjeras al mercado chino.

UNAS 18.000 EMPRESAS DE TODO EL MUNDO

La CIFTIS será el primer gran evento del año después de que China consiguiese contener la propagación de la COVID-19, y contará con 18.000 empresas de 148 países y regiones, según la cadena estatal CCTV.

“Pese a las numerosas dificultades, celebrar este importante evento comercial muestra la voluntad de China de que trabajemos juntos para recuperar la economía”, afirmó Xi, quien agregó que la pandemia está “acelerando” los “profundos cambios” a los que se enfrenta el mundo como la desaceleración económica o el auge del proteccionismo y el unilateralismo.

El evento, que se celebra en el Centro Nacional de Convenciones de la capital china, constará de ocho exposiciones temáticas relacionadas con servicios culturales, finanzas, deportes, turismo, educación y redes 5G.

Además de los más de 1.000 metros cuadrados interiores de áreas de exposición, otros 35.000 metros cuadrados de áreas de exposición al aire libre también se utilizarán para la exposición en servicios culturales.

Durante la feria, se organizarán más de 100 foros y seminarios para presentar productos y servicios, además de documentos técnicos sobre estándares de las industrias e índices de desarrollo.

Según CCTV, empresas de países como Corea del Sur, Japón, Australia y regiones como Latinoamérica -el presidente argentino, Alberto Fernández, participó de forma telemática en la jornada inaugural- y la Unión Europea (UE) tendrán espacios en la feria.

Además, se mostrarán las vacunas que están siendo desarrolladas por empresas chinas, así como unos dispositivos que pueden realizar pruebas de ácido nucleico en apenas 30 minutos.

CHINA REFORZARÁ SUS FERIAS COMERCIALES

El país asiático pretende con este evento atraer inversiones y empresas extranjeras bajo la promesa de que seguirá abriendo su mercado frente a las críticas de EEUU o las exigencias de la Unión Europea (UE), que pide igualdad de trato a las empresas comunitarias que inviertan y operen en China.

A medida que sus lazos comerciales con Washington y sus aliados se resienten, Pekín parece apostar por este tipo de cumbres para reforzar su relación comercial con sus aliados: “China hará un uso completo de la CIFTIS y otras plataformas (…) para promover los intercambios políticos y promover las asociaciones con gobiernos extranjeros, organismos internacionales, asociaciones de negocios y empresas”, indicó Xi.

Asimismo, el líder chino también indicó que apoya “el establecimiento de una alianza global para el comercio de servicios”, y reveló que en la capital china se establecerá una “zona franca piloto” centrada en la innovación científica y tecnológica, así como en la economía digital.

El antagonismo entre Estados Unidos y China ha aumentado este año a cuenta de su guerra tecnológica y comercial y, más recientemente, por el intercambio de acusaciones sobre el origen de la actual pandemia de coronavirus o la nueva ley de seguridad para Hong Kong.

Mientras tanto, el primer ministro, Li Keqiang, aseguró en su última visita a Europa en abril el año pasado que "la apertura económica de China va a continuar" y que "las empresas europeas gozarán de igualdad de oportunidades", un trato que reclamó también para las firmas chinas en Europa.

No obstante, Bruselas cree que China no ha hecho los progresos esperados desde entonces para limitar las barreras en el acceso a su mercado, algo que afecta notablemente a Europa al ser el primer inversor extranjero y socio comercial del país asiático.

A finales del pasado julio, el viceprimer ministro chino Liu He anunció que China y la UE acelerarán" las negociaciones para concluir el acuerdo de inversiones bilateral antes de finales de este año.