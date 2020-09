Wall Street cae porque sigue la liquidación del Nasdaq

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autores y agrega procedencia)

Por Sinéad Carew

NUEVA YORK, 4 sep (Reuters) - El Nasdaq cerró a la baja el viernes, pero muy por encima de su mínimo de la sesión, ya que la liquidación se redujo al final del día después de que los inversores habían vendido grandes acciones de tecnología, debido a la preocupación por las altas valoraciones y lo irregular de la recuperación económica.

* Los principales índices recuperaron algo de terreno al final de la tarde, aunque las operaciones eran todavía volátiles.

* En su punto más bajo del día, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, retrocedió hasta un 9,9% desde su máximo histórico del miércoles y el S&P 500 cayó brevemente por debajo de su récord anterior a la crisis, alcanzado en febrero, pero cerró lejos de los mínimos de la sesión.

* Las empresas de megacapitalización como Apple Inc , Microsoft Inc, Amazon.com Inc y Facebook Inc también redujeron sus pérdidas, pero de ese grupo sólo Apple logró un alza muy pequeña en el día.

* "Tuviste una venta significativa el jueves, algo de seguimiento en la mañana y luego nos estabilizamos. La caída fue bastante feroz", dijo Michael Antonelli, estratega de mercado de Baird.

* "Correcciones como esta han sido rápidas y severas últimamente. No sabemos si ha terminado", dijo. "El hecho de que nos hayamos estabilizado hoy podría ser una buena señal".

* La venta del jueves ya reflejaba los temores de los inversionistas de que las valoraciones del Nasdaq eran demasiado altas, preocupaciones que fueron exacerbadas el viernes por el Financial Times (FT) y otros medios que informaron que el comercio con opciones de Softbank de Japón había inflado las acciones.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 159,42 puntos, o un 0,56%, para cerrar en 28.133,31 unidades, el S&P 500 perdió 28,1 puntos, o un 0,81%, a 3.426,96 unidades y el Nasdaq retrocedió 144,97 puntos, o 1,27%, a 11.313,13 unidades.

* En la semana, el S&P 500 cayó un 2,31% después de cinco semanas consecutivas de ganancias. El Dow cayó 1,82% y el Nasdaq perdió 3,27%. (Reporte de Medha Singh en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo y Javier López)