Victoria de Biden puede ser favorable para América Latina, según un Grupo de Puebla

En la imagen el candidato presidencial demócrata, Joe Biden. EFE /EPA /TANNEN MAURY /Archivo

La Paz, 4 sep (EFE).- El Grupo de Puebla, asociación que reúne a políticos latinoamericanos progresistas, se reunió este viernes para debatir sobre las elecciones en Estados Unidos y señaló que una posible victoria del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, podría tener consecuencias positivas para América Latina.

Este primer taller se realizó para debatir sobre "las elecciones en Estados Unidos y su impacto en Latinoamérica" en el que participaron los expresidentes Evo Morales, de Bolivia; José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y Ernesto Samper, de Colombia, entre otros parlamentarios en una sesión cerrada.

Los expositores de este encuentro brindaron una conferencia de prensa virtual en la que manifestaron que Latinoamérica "no es tan importante para Estados Unidos" ya que eso es lo que reflejan sus campañas rumbo a las elecciones del próximo 3 noviembre.

A pesar de ello, los resultados de esas elecciones son "definitorias" para la "soberanía, la autonomía y la democracia" de Latinoamérica.

La política ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, una de las fundadoras del Grupo de Puebla, manifestó que una victoria de Biden en las elecciones en Estados Unidos podría "restablecer" la institucionalidad internacional que, a su juicio, se ha debilitado con las políticas de Donald Trump.

Ese escenario, según Rivadeneira, podría "tener consecuencias positivas para América Latina".

"No podemos generar falsas expectativas sobre algo que ha demostrado ser parte estructural. Yo insisto en esto porque si bien es cierto que pueden mejorar ciertas relaciones que América Latina tiene interés, obviamente siempre se obedece a un sistema geopolítico", indicó.

A su vez, dijo que se espera que las próximas elecciones en Estados Unidos permitan tener un tratamiento "horizontal y de dignidad" en las relaciones internacionales que marca la potencia norteamericana para el continente.

En tanto, el politólogo chileno Patricio Nava sostuvo que si Biden gana las elecciones "sería de gran impacto" no solo para la región sino para el mundo en el que se "respetarían" los acuerdos de organismos internacionales.

"Las posiciones de Biden no van a coincidir siempre con posiciones de los Gobiernos de América Latina, pero es una persona que ha trabajado con América Latina y ha demostrado tener capacidad de comprensión, entender y construir cosas juntos, a diferencia de Trump", manifestó Nava.

Este primer encuentro es parte de varios programados para socializar, informar y debatir sobre diversos temas entre sus miembros con invitados especiales.

El Grupo de Puebla agrupa a políticos de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Uruguay, además de España.