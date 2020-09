Venezuela.- El Supremo venezolano revierte la intervención judicial del partido de Capriles

Primero Justicia aclara que no participará en el "ilegítimo proceso" electoral de diciembre



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venzuela ha dejado sin efecto la medida cautelar que dictó a mediados de junio y que supuso el cese judicial de la cúpula del partido opositor Primero Justicia (PJ), la formación de la que forman parte el excandidato presidencial Henrique Capriles y el diputado Julio Borges.



La corte ha anunciado el cambio este viernes, con una escueta nota en su página web en la que confirma la suspensión de las medidas dictadas el 16 de junio a solicitud de José Brito y Conrado Pérez, antiguos miembros de PJ y críticos con la línea seguida por la cúpula en relación a los comicios parlamentarios de diciembre.



La orden inicial implicaba entregar a los demandantes el control del partido y, por extensión, el nombre y el emblema de la formación, lo que a ojos del chavismo les habría permitido inscribir a PJ entre las candidaturas de los comicios para renovar la Asamblea Nacional.



Primero Justicia ha aclarado en una serie de mensajes en Twitter que la última resolución no cambia la "situación institucional" de la formación, que "seguirá siendo un partido al servicio del pueblo de Venezuela y de la democracia". En este sentido, ha aclarado que no participará en el "ilegítimo proceso" en ciernes.



Asimismo, ha expresado su "profunda preocupación" por la crisis que atraviesa la oposición y ha llamado a aunar esfuerzos "en torno a un único objetivo: recuperar la democracia".



Primero Justicia considera que, para ello, es necesario reconocer "la incapacidad de rectificación en la conducción del Gobierno interino" que encabeza el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que no ha logrado "derrotar la dictadura y aliviar el sufrimiento de los venezolanos.



Capriles se ha convertido en estos últimos días en el principal símbolo de la disidencia opositora frente a Guaidó, al que ha acusado de "gobernar por Internet". El excandidato presidencial, inhabilitado para cargos públicos, ha abogado por participar en los comicios de diciembre.