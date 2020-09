Venezuela.- El Gobierno trabaja con Venezuela para unas elecciones democráticas y analiza el "interesante" movimiento de Capriles

25/01/2020 El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó , se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en Madrid (España) a 25 de enero de 2020. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con el Gobierno venezolano y con representantes de la oposición para tratar de que las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre en el país se celebren con garantías democráticas, porque considera que actualmente no se dan esas condiciones.



Así lo han señalado este viernes fuentes diplomáticas, que han calificado de "muy interesante" el movimiento del opositor Henrique Capriles a favor de que se participe en los comicios pero han puntualizado que su posición todavía se está analizando.



La posición de Capriles es una nueva brecha en la oposición, dado que Juan Guaidó, a quien España reconoce como presidente encargado del país, insiste en el boicot a una convocatoria que no cumplirá con requisitos democráticos.



Las fuentes han recordado que España, al igual que la UE, considera que no se dan las condiciones para que esas elecciones sean democráticas. En junio, la ministra Arancha González Laya pidió al Gobierno de Maduro que reconsiderase el nombramiento unilateral del Consejo Nacional Electoral.



Así, el Ministerio español continúa teniendo constantes contactos a distancia con el Gobierno de Venezuela --en particular el ministro y el viceministro de Exteriores-- y con la oposición para seguir todos los movimientos y ver si pueden convocarse elecciones con garantías democráticas.



La UE y su alto representante, Josep Borrell, también está involucrado y manteniendo conversaciones, de manera que el momento actual es de gran intensidad de contactos.



Las fuentes también han explicado que no ha cambiado la situación del opositor Leopoldo López, acogido en la residencia del embajador de España desde mayo de 2019, mientras que otros opositores han visto levantados los cargos que pesaban contra ellos.