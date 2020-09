Uruguayo Olivera afirma que los errores han privado al Juárez de más puntos

Maximiliano Olivera (i) de Bravos de Ciudad Juárez festeja una anotación ante Rayados de Monterrey. EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Ciudad Juárez (México), 3 sep (EFE).- El uruguayo Maximiliano Olivera, defensa del Juárez mexicano, aceptó este jueves que el equipo ha cometido errores que le han quitado puntos que merecía en el torneo Apertura 2020.

"No hemos jugado mal, sobre todo en las últimas semanas, el equipo ha sido competitivo, pero los detalles y los errores nos están sacando puntos que merecíamos", aseguró el zaguero.

Juárez FC, equipo que juega a 1.800 al norte de la Ciudad de México, marcha en el décimo quinto lugar del Apertura 2020 con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y tres derrotas.

Según Olivera, la falta de concentración en diversos pasajes de los partidos ha provocado que sólo lleven un triunfo en el Apertura 2020, bautizado por la Liga Mx como torneo Guardianes.

"Fallamos en momentos esenciales, cuando debemos manejar el marcador; ese es el error más grande que hemos tenido. Por lo demás veo al equipo bien", explicó el lateral.

Olivera puso como ejemplo el duelo de la jornada cinco ante Cruz Azul, en el que iban 1-0 arriba y perdieron por 3-2, lo mismo que padecieron en la fecha siete ante Monterrey, que los venció 2-1.

"Hay partidos que hemos empezado ganando ante rivales difíciles y de cometemos errores que nos cuestan caros ante delanteras que no te perdonan", observó.

El zaguero reiteró que al equipo le falta estabilidad mental cuando se pone arriba en el marcador.

"Son momentos, quizá algunos minutos en los juegos en que nos desconcentramos, empezamos a fallar, a cometer pequeños detalles que luego se hacen grandes y se nos están escapando puntos", explicó.

Por eso enfatizó la importancia del trabajo semanal para no repetir tales situaciones en las jornadas que restan.

"Es lo más importante que tenemos que mejorar; debemos trabajar, hablar entre los compañeros y saber que no es que estemos haciendo las cosas mal, sobre todo en las últimas semanas en las que creo hemos mejorado bastante", añadió.

El Juárez recibirá el jueves al Santos Laguna del entrenador uruguayo Guillermo Almada, undécimo de la clasificación.

"A pesar de no estar en su mejor momento, Santos es un rival complicado. Tiene un gran entrenador en Almada que suele hacer jugar bien a sus equipos, pero debemos pensar en nosotros", concluyó Olivera.