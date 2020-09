Un "discípulo" de los músicos clásicos indios persigue el León de Oro

El director de cine indio Chaitanya Tamhane en el photocall de 'The Disciple' en la 77 edición del Festival de Venecia. EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Venecia (Italia), 4 sep (EFE).- El realizador indio Chaitanya Tamhane presentó hoy, viernes, en la Mostra de Venecia su película "The disciple", la historia mística de un joven que busca el éxito en la música clásica de la India y con la que opta al León de Oro.

"No sé nada de música clásica india y, de hecho, cuando empecé a trabajar en esta película pensaba en otra trama", reconoció en rueda de prensa Tamhane, alumno del director mexicano Alfonso Cuarón, que hace de productor ejecutivo en esta cinta.

"The disciple" narra la historia de un muchacho que consagra toda su vida a un único objetivo: convertirse en un intérprete de ragas, melodías de improvisación de la música clásica india.

Iniciado por su padre, el joven discípulo emprende un proceso que le adentra en esta tradición milenaria y en los misterios más profundos de su cultura, aunque tarde o temprano deberá darse de bruces con sus recuerdos, emociones y con la difícil vida de Mombai.

La historia llegó a la cabeza de Tamhane de forma "imprevista" y enseguida quedó completamente prendido de la tradición musical de su país.

"Hay muchas historias fascinantes sobre sus músicos, los grandes genios, personas excéntricas y, poco a poco, empecé a apreciar esta música, su profundidad, complejidad y belleza", reconoció.

Pero para ello tuvo que estudiar durante dos años, leyendo, viendo vídeos y entrevistándose con intérpretes de estas melodías para redactar el guion.

"Durante un par de años estuve obsesionado por el mundo de la música clásica india", confesó.

El protagonista es interpretado por Aditya Modak a pesar de que en un principio no convenció al director. Luego acabó convenciéndose.

La búsqueda del actor principal fue ardua, pues en primer lugar debía hablar maratí, el idioma oficial del estado donde transcurre la cinta, Maharastra (centro), y tenía que ser un experto de esta música, muy difícil de replicar con esta técnica ancestral.

"The disciple" es una de las 18 películas que compiten por el máximo galardón del Festival de Venecia, un certamen ya conocido por Tamhane, quien en 2014 logró el "León del Futuro" otorgado a las jóvenes promesas por su primer largo, "Court", una crítica al sistema judicial indio, a la sección "Horizontes".