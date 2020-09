Trump descarta retirada de fondos al periódico militar Stars and Stripes

El presidente Donald J. Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, este 4 de septiembre de 2020. EFE/EPA/Chris Kleponis

Washington, 4 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este viernes el retiro de fondos para el periódico militar Stars and Stripes, fundado en 1861, después de que se conociera que funcionarios del Pentágono anunciaran su cierre para finales de este mes.

“Estados Unidos NO recortará fondos para el periódico Stars and Stripes bajo mi supervisión”, aclaró el mandatario en Twitter.

Trump anticipó que “continuará siendo una maravillosa fuente de información para nuestro Gran Ejército”.

La emisora de radio NPR difundió este viernes extractos de un memorándum firmado por el coronel del Ejército Paul Haverstick en el que anunciaba que la publicación cerraría el 30 de septiembre, el último día del año fiscal 2020.

La nota, según la versión, no explicaba la razón de la medida, aunque señalaba que no estaba en la solicitud de presupuesto del próximo año y atribuía la decisión a la oficina del secretario de Defensa, Mark Esper.

Después del anuncio del presidente, Star and Stripes indicó en una nota en su web que los senadores pidieron a Esper que continuara financiando la publicación.

Según Stars annd Stripes, el mes pasado sus directivos recibieron un memorándum en el que solicitaban la presentación de un plan antes del próximo 15 de septiembre para el cierre de ese medio, que dejaría de publicar “en todas sus formas” el 30 de este mes.

Además, aludió a una declaración de febrero pasado del secretario de Defensa, en la que planteó acabar la financiación de 15,5 millones de dólares para ese periódico y usar esos ahorros para “asuntos de mayor prioridad”.

La información indicó que el senador republicano Lindsey Graham abogó en una carta del 26 de agosto por que se revirtiera la decisión, al igual que colegas de su partido y demócratas.

El martes, otro grupo de once senadores demócratas y cuatro republicanos se sumó a ese pedido mediante otra carta.

Según la publicación, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, ya aprobó dos proyectos de ley con fondos para ese medio durante el año fiscal 2021, que arranca el 1 de octubre, y que deberán conciliarse con el Senado, de mayoría republicana.

Trump ha salido este viernes a acallar las críticas por un artículo de la revista The Atlantic, en el cual asegura que el gobernante llamó "perdedores" y "fracasados" a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial.

"Es una historia falsa y una vergüenza que hayan permitido hacerlo", respondió Trump en la Casa Blanca junto a su colega serbio, Aleksandar Vucic, y al primer ministro kosovar, Avdullah Hoti, y después de que dijera en Twitter que esa revista “se está muriendo”.