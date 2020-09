Tesla cae un 7% en Wall St tras no ser sumada al S&P 500

(Add comment from S&P Dow Jones Indices, detail on changes)

Por Noel Randewich

Sept 4 (Reuters) - Las acciones de Tesla cayeron un 7% tras el cierre en Wall Street el viernes, después de que el fabricante de automóviles eléctricos fuera excluido de un grupo de empresas que se sumaron al S&P 500.

La decisión de S&P Dow Jones Indices es un golpe para los inversores de Tesla, que esperaban ampliamente que la compañía se uniera al índice bursátil de referencia después de que un gran informe trimestral conocido en julio despejó un obstáculo importante para su posible inclusión.

Las acciones de Tesla, que han subido casi un 400% en lo que va de 2020, constituyen la apuesta de más alto perfil del mercado de valores estadounidense ante el interés por la energía renovable y el declive de los combustibles fósiles.

(Reporte de Noel Randewich en San Francisco; información adicional Akanksha Rana en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme)