Tenis.-Tenis/US Open.- (Crónica) Carreño y Davidovich avanzan a octavos en el US Open

Sara Sorribes cae en segunda ronda y deja el cuadro femenino sin españolas



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich se clasificaron para jugar los octavos de final en el US Open, el 'grande' estadounidense donde este viernes superaron a Ricardas Berankis y a Cameron Norrie, mientras que Sara Sorribes no logró avanzar en un cuadro femenino sin españolas.



Carreño, semifinalista en 2017 en Nueva York, superó al lituano por la vía rápida (6-4, 6-3, 6-2). Al asturiano le espera ahora una cita con Novak Djokovic si el serbio no pierde, 26 partidos después, ante el alemán Jan-Lennard Struff. Carreño parece preparado después de una brillante victoria, sólido y firme como reciente campeón en el torneo de dobles de Cincinnati.



De tener que ir al quinto set en su debut, el español suma dos victorias en tres sets, tras un inicio irregular. Ambos tenistas lo tuvieron, pero Carreño salió más fuerte para apuntarse el primer set. De menos a más, el asturiano volvió a tomar ventaja temprana en el segundo parcial, haciendo mucho daño al resto hasta el final.



La jornada comenzó muy bien en los españoles con el triunfo de Davidovich sobre Norrie en casi tres horas (7-6(2), 4-6, 6-2, 6-1). El malagueño, de 21 años, aprovechó la ocasión buena para ambos de estar en octavos de un 'grande' por primera vez. Ya la tercera ronda era un récord, y jugar en Nueva York con solo una victoria en pista dura en su carrera, y la tomó con ganas y acierto.



El primer set fue del español en la muerte súbita y en el segundo empató el británico por un pequeño bajón de su rival en el saque. Davidovich se calmó a tiempo después de encajar un 'break' y encadenó once juegos por uno de Norrie para ganar el ganar el tercer y cuarto set. El francés Adrian Mannarino o el alemán Alexander Zverev será su rival por pasar a cuartos de final.



Además, este viernes el cuadro femenino se quedó sin representación española con la eliminación de Sorribes ante la belga Elise Mertens (6-3, 7-5). Como Muruguza y Aliona Bolsova, la castellonense no pudo con la segunda ronda, en un duelo de alternativas, muchas opciones de 'break' y un punto más de acierto en Mertens para avanzar en Flushing Meadows.