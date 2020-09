Tamara Falcó reaparece para acompañar a su hermana Xandra en el peor momento de su vida

04/09/2020 Tamara Falcó, tras acudir al sepelio de su cuñado, Jaime Carvajal Hoyos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



La ausencia de Tamara Falcó en la capilla ardiente de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó y, por lo tanto, su cuñado, llamó mucho la atención. Y es que las hijas del Marqués de Griñón tienen muy buena relación y no se entendía que la socialité no hubiese acudido al Tanatorio de Tres Cantos. Rápidamente los rumores empezaron a sucederse, presentándose la posibilidad de que el fallecimiento del financieron hubiese pillado a la joven fuera de Madrid.



Sin embargo, su presencia hoy en el entierro de Jaime Carvajal para arropar a su hermana Xandra y a sus sobrinas Isabella, Camila y Blanca, ha acabado con todos esos comentarios.



Tamara, muy afectada por la muerte de su cuñado, ha intentado que su presencia pasase desapercibida y no ser vista en el sepelio, pero no lo ha podido conseguir. Pese a que nadie la vió lllegar al tanatorio de La Paz, a su salida ha acaparado todos los flashes. De luto, y apenada, la hija de Isabel Preysler ha evitado contestar a ninguna de las preguntas.



Y es que la desgracia golpea nuevamente a la familia de Tamara, que si hace seis meses perdía a su padre, Carlos Falcó, a causa del coronavirus, ahora despide a Jaime Carvajal, marido de Xandra desde hace 22 años y muy querido por todos.