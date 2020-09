Rusia.- Un tribunal ruso rechaza la petición del abogado de Navalni para investigar al Gobierno por su envenenamiento

04/09/2020 Alexei Navalni con su mujer, Julia, en un acto en Rusia POLITICA EUROPA INTERNACIONAL RUSIA PHOTOXPRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MOSCÚ, 4 (DPA/EP)



Un tribunal de Moscú ha rechazo la solicitud presentada por la defensa del dirigente opositor Alexei Navalni para que se abra una investigación penal contra las autoridades rusas por el envenenamiento que padeció y por el que permanece ingresado en un hospital de Alemania, según han informado los medios estatales.



El tribunal ha rechazado la petición presentada por la defensa de Navalni, que argumentó que no se había investigado con la debida diligencia el supuesto envenenamiento de Navalni, que comenzó a encontrarse mal en un vuelo comercial en Siberia, por lo que el avión en el que viajaba tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia para que fuera trasladado de urgencia a un hospital ruso.



Las autoridades rusas niegan que fuera envenenado y Alemania, donde está hospitalizado desde finales de agosto, mantiene que fue envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok.



Las autoridades de Rusia se han negado a abrir una investigación penal sobre lo sucedido, argumentando que no existen pruebas de que fuera envenenado. El Kremlin dijo el jueves que los múltiples análisis realizados por los médicos rusos a Navalni no detectaron ninguna sustancia tóxica.



El miércoles, el Gobierno alemán confirmó que el análisis toxicológico realizado por un laboratorio especial de las Fuerzas Armadas germanas concluyó que hay "pruebas inequívocas" de que Navalni fue envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok, el mismo tipo empleado en el envenenamiento en 2018 del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury.



El fiscal del caso ha reiterado este viernes ante el tribunal de Moscú la postura del Gobierno en relación a lo que ha sucedido con Navalni. "Los materiales presentados indican que no hubo incumplimientos por parte de los investigadores", ha señalado, según informa la agencia de noticias Tass.