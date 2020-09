Rosa, la madre de Ana Soria, nos cuenta como lleva la novia de Enrique Ponce las críticas

04/09/2020 Rosa Moreno, madre de Ana Soria, confiesa que están todos estupendamente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Ana Soria acaba de cumplir 22 años y, con motivo de este día tan especial, hemos podido hablar con su madre, Rosa Moreno. La "suegra" de Enrique Ponce sigue en la misma línea de discreción que toda la familia de la joven mantiene desde que se conoció el romance del verano. Y es que los "Soria", muy conocidos en su Almería natal, prefieren no pronunciarse acerca de la relación de Ana y el torero.



Eso sí, tanto Rosa como su marido, Federico, apoyan a su hija en todas sus decisiones y, aunque no hablen con la prensa, están encantados con el noviazgo y con el hecho de tener a Ponce como yerno.



Rosa, a la que no hemos visto con Ana el día de su cumpleaños, ha evitado contarnos detalles de la celebración. Muy seria, ha cómo está su hija, pero, tajante, ha reaccionado cuando le hemos preguntado si están ya cansados de las críticas y especulaciones sobre Enrique y su joven novia: "estamos todos estupendamente".



¡Dale al play y no te pierdas todas sus declaraciones!