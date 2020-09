12/03/2014 Rocío, novia de Ernesto Neyra, evita contestar a Lely Céspedes tras sus duros ataques al bailaor. MADRID, 4 (CHANCE) Hoy se cumple una semana de la salida de prisión de Ernesto Neyra tras pagar la multa que el juez le impuso por el impago de la manutención de los tres hijos que tiene con Lely Céspedes. Ese mismo día el bailaor concedía una entrevista al programa "Sálvame" asegurando que era inocente, que había pagado siempre las cantidades económicas que ha podido en cada momento, y acusando a su ex mujer de haberle arrastrado a los infiernos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hoy se cumple una semana de la salida de prisión de Ernesto Neyra tras pagar la multa que el juez le impuso por el impago de la manutención de los tres hijos que tiene con Lely Céspedes. Ese mismo día el bailaor concedía una entrevista al programa "Sálvame" asegurando que era inocente, que había pagado siempre las cantidades económicas que ha podido en cada momento, y acusando a su ex mujer de haberle arrastrado a los infiernos.



Unas polémicas declaraciones a las que Lely no tardó en responder en "Viva la vida" advirtiendo a Neyra que le iba a pedir hasta el último céntimo que le debe y que irá a por todas judicialmente hablando. Unas afirmaciones que todavía no han tenido respuesta por parte del bailaor, que está atrincherado en su casa desde que salió de la cárcel.



Rocío, novia de Neyra, se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. Muy molesta con la presencia de la prensa a las puertas del domicilio donde reside con el bailaor, al vernos cuando salía de su casa se ha vuelto a meter dando un portazo. Minutos después, volvía a salir. Muy seria y a toda prisa, la joven da la callada por respuesta y evita contarnos cómo se encuentra Ernesto ni cómo se han tomado las advertencias de Lely Céspedes asegurando que luchará judicialmente para que le pague todo lo que debe.



