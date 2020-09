Rocío Flores da la cara tras las críticas recibidas por sus nuevos retoques estéticos

11/06/2020 Rocío Flores, en una de sus últimas visitas a la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Rocío Flores acaba de pasar unos días en la capital para someterse a un nuevo retoque en su clínica estética de confianza. Y es que la exsuperviviente no ha dudado en confesar que se ha puesto ácido hialurónico en los labios y también en la nariz, para afinar el tabique. Sincera, y a pesar de las críticas, la hija de Rocío Carrasco no tiene ningún problema en decir lo que se hace.



Además, y a pesar de no querer pronunciarse acerca de las polémicas declaraciones de María Teresa Campos pidiendo justicia para su madre y asegurando que a ella no la conocía en persona, sí confiesa que apenas ha hablado del tema con Gloria Camila porque tienen cosas más importantes que ese tema.



- CHANCE: Rocío qué tal, buenas tardes cómo estas.



- ROCÍO: Bien, gracias.



- CH: Has venido a hacerte unos retoquitos, mira que hay gente que no dice nada.



- ROCÍO: Eso no es nada.



- CH: Tu no tienes ningún problema en decir lo que te haces.



- ROCÍO: Ninguno.



- CH: Sabes las palabras de María Teresa que tanto han dado que hablar, cuál es tu opinión. Esto de que se hará justicia.



- ROCÍO: Ya dije todo lo que pensaba el otro día. No tengo nada más que decir la verdad.



- CH: Ella dijo que no había coincidido contigo en persona pero se ha tirado de hemeroteca y se ha visto que sí.



- ROCÍO: En fin



- CH: Otra cosa más que no sé si al final y ate haces una especie de coraza y no te sorprende nada.



- ROCÍO: Yo me mantengo al margen simplemente.



- CH: Han llegado a decir que sería culpa de tu padre que os tiene comida la cabeza aunque tú has demostrado tener personalidad propia.



- ROCíO: Creo que lo he demostrado.



- CH: Con tu chico muy bien, ahora mismo no son tiempos muy alentadores pero no sé si estáis ya planeando boda.



- ROCÍO: Todo muy bien y todo perfecto.



- CH: Madre joven quieres ser, eso sí que lo has dicho.



- ROCÍO: Sí claro.



- CH: Pero viene antes la boda, para eso sois tradicionales.



- ROCÍO: Es que no tengo ni idea, todo muy bien, todo perfecto, no sé ni a dónde voy.



- CH: Tú siempre confías en tu padre, habéis demostrado que estáis todos unidos como una piña.



- ROCÍO: Si hombre, por supuesto.



- CH: Tu tía Gloria cómo se ha tomado también estos comentarios de María Teresa.



- ROCIO: La verdad es que no hemos hablado del tema, tengo muchas más cosas importantes, pero bueno.