Revisión externa mejora expectativas de vacuna rusa en carrera

(Bloomberg) -- La vacuna contra el covid-19 propuesta por Rusia indujo una respuesta de anticuerpos en todos los participantes en los primeros ensayos y no provocó efectos adversos graves, según los primeros datos examinados sobre el controvertido proyecto.

La vacuna también generó una respuesta en las células T, un tipo de glóbulo blanco que ayuda al sistema inmunológico a destruir la infección, según resultados preliminares de los ensayos de fase 1 y 2 que se publicaron el viernes en la revista médica The Lancet. Las autoridades rusas ya habían hecho declaraciones muy similares sobre la vacuna, antes de la revisión de expertos externos.

A pesar de las limitaciones en los ensayos, los datos revisados por pares fortalecen las posibilidades de Rusia en la carrera con Estados Unidos, China y Europa por conseguir una vacuna, tras un escepticismo generalizado. Autoridades de salud de otros países criticaron la aprobación regulatoria otorgada a la vacuna el mes pasado antes de pasar por ensayos de fase 3 más amplios. Las preocupaciones sobre el llamado nacionalismo ligado a las vacunas fueron impulsadas por acusaciones de que los servicios de inteligencia rusos orquestaron el hackeo de programas de desarrollo occidentales, lo que fue desmentido por el Kremlin.

La publicación del viernes marca un “punto de inflexión” después de los “ataques” al proyecto, dijo Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, que respalda la vacuna.

“Rusia ha respondido a las preguntas que se han hecho al respecto”, dijo en una conferencia telefónica. “Y estamos convencidos de que tenemos la mejor vacuna del mundo”.

Sin placebo

Los ensayos se llevaron a cabo en dos hospitales rusos e involucraron a 76 adultos sanos de entre 18 y 60 años. La vacuna usa dos adenovirus humanos diferentes —gérmenes relativamente inofensivos que normalmente causan resfriados comunes— que fueron alterados para transportar proteínas de coronavirus que inducen una respuesta inmune.

Todos los participantes recibieron la vacuna y no hubo un grupo de placebo, una de las varias limitaciones de los ensayos que se mencionaron en el informe.

Los investigadores tomaron plasma convaleciente de 4.817 personas que se habían recuperado de covid-19 leve o moderado para comparar la inmunidad posterior a la vacunación con la inmunidad natural. Las respuestas de los anticuerpos fueron mayores en los vacunados, según los datos.

El Gobierno ha anunciado planes para comenzar a administrar la vacuna de manera más amplia al personal médico y los maestros en las próximas semanas, antes de una campaña nacional más amplia programada para fines de este año. La medida ha generado preocupaciones de que la presión política pueda prevalecer sobre las consideraciones de seguridad y poner en riesgo la salud pública mientras el mundo busca poner fin a la pandemia.

Dos formas

Los investigadores rusos probaron dos formas de la vacuna: congelada y liofilizada. Los participantes de la fase 1 recibieron una dosis de la vacuna de dos partes, mientras que los grupos de la fase 2 recibieron además una segunda dosis 21 días después de la primera. Los 40 participantes en el ensayo de fase 2 desarrollaron anticuerpos, con niveles más altos en aquellos que habían recibido la vacuna congelada. Se encontraron respuestas de anticuerpos neutralizantes en todos los sujetos de la fase 2, mientras que solo 61% de los participantes de la fase 1 los desarrollaron con una sola dosis.

Todos los participantes de la fase 2 mostraron respuestas de células T dentro de los 28 días posteriores a la vacunación, y las inyecciones congeladas demostraron nuevamente ser más efectivas que las liofilizadas.

Los investigadores dijeron que entre las limitaciones del estudio se cuenta su tamaño, el corto tiempo de seguimiento de 42 días y el hecho de que algunas partes del ensayo de fase 1 utilizaron solo a hombres voluntarios. El ensayo además se enfocó en gran medida en personas de entre 20 y 40 años.

Además, Rusia ha estado administrando durante meses la vacuna a funcionarios del Gobierno y otras personas prominentes fuera de los grupos de prueba sin esperar los resultados completos del estudio. El viernes, en una videoconferencia televisada, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, de 62 años, le dijo al presidente ruso, Vladimir Putin, que se había vacunado y solo había sentido un pequeño malestar en el momento. Putin dijo el mes pasado que una de sus hijas también se había vacunado y se había sentido bien. El Kremlin no ha revelado si Putin ha sido vacunado.

Ensayo de fase 3

El 26 de agosto se aprobó un ensayo de fase 3 para 40.000 voluntarios de diferentes edades y grupos de riesgo.

“La inmunogenicidad es un buen augurio, aunque no se puede inferir nada sobre la inmunogenicidad en grupos de mayor edad, y aún no se ha demostrado la eficacia clínica de ninguna vacuna contra el covid-19”, dijo Naor Bar-Zeev, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, en un comentario vinculado en The Lancet. “Demostrar su seguridad será crucial para las vacunas contra el covid-19, no solo para la aceptación de la vacuna sino también para la confianza en la vacunación en general”.

Nota Original:Russia’s Prospects in Vaccine Race Boosted by Outside Review

©2020 Bloomberg L.P.