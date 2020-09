RESUMEN-Messi pone fin a especulaciones y dice que seguirá en el Barcelona

IMAGEN DE ARCHIVO. Lionel Messi celebra tra anotar un gol en el partido entre el FC Barcelona y el Alavés por la Liga española de fútbol, en el Camp Nou, Barcelona, España - Agosto 18, 2018 REUTERS/Albert Gea/File Photo

4 sep (Reuters) - Lionel Messi puso fin el viernes a las intensas especulaciones sobre su futuro al decir que permanecerá a regañadientes en el Barcelona una temporada más, pero solo porque no desea entrar en una batalla judicial con el club por su contrato.

Una semana después de revelar que quería dejar el equipo catalán en medio de una disputa contractual aún vigente, el seis veces Jugador del Año dio la noticia que la afición del Barça estaba esperando. Sin embargo, al hacerlo, el argentino de 33 años se mostró muy duro con la directiva del club.

"Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club (...) voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio", dijo Messi en entrevista con Goal.com.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida", añadió el argentino, quien de paso calificó de "desastrosa" a la directiva del club liderada por Josep Maria Bartomeu.

Al permanecer en el club catalán en su último año de contrato, Messi tiene derecho a un bono de fidelidad de unos 83 millones de dólares y podrá marcharse sin una tasa de transferencia.

Más temprano el viernes, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, había insistido en una carta a La Liga que la cláusula de rescisión de 700 millones de euros (828,03 millones de dólares) no era válida y que su hijo podía irse gratis.

No obstante, a pesar del enfrentamiento entre Messi y el Barcelona y La Liga, el jugador terminó con el impase y cumplirá su contrato con el club con el que ha ganado más de 30 trofeos importantes y marcado más de 600 goles.

DECEPCIÓN EN OTROS CLUBES

La noticia de que Messi se quedará en el Camp Nou decepcionará a los clubes que esperaban fichar al astro argentino, entre ellos el Manchester City, dirigido por su exentrenador en el Barça Pep Guardiola.

La cadena de televisión argentina TyC Sports, que tiene estrechos vínculos con Messi, había informado más temprano el viernes que el futbolista estaba dispuesto a quedarse en el club catalán al que llegó siendo adolescente.

La situación se complicó aún más cuando Jorge Messi escribió al presidente de La Liga, Javier Tebas, desestimando su afirmación de que la cláusula de rescisión se debía aplicar si su hijo deseaba irse.

El padre de Messi acusó a La Liga, que el domingo respaldó la postura del Barça, de cometer un error en la interpretación del contrato.

"Desconocemos qué contrato han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo tendría una 'cláusula de rescisión' aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/2020", escribió Jorge Messi en una carta publicada en redes sociales.

La Liga respondió a la carta de Jorge Messi diciendo que mantenía el respaldo expresado al Barcelona el domingo.

"Dicha respuesta (del padre del jugador por carta) pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto.", dijo La Liga.

Messi soltó la bomba la semana pasada de que quería dejar el club y que podía hacerlo con una transferencia gratuita. El domingo no se presentó para un examen médico de pretemporada y desde lunes no ha asistido a los entrenamientos.

Sus abogados quisieron invocar una cláusula en su contrato de cuatro años, firmado en 2017, que habría permitido al delantero salir gratis del club si lo hubiera solicitado antes del 10 de junio.

El equipo jurídico de Messi argumentó que esa fecha, nominalmente el final de la temporada, era irrelevante después de que la pandemia de coronavirus obligó a extender La Liga hasta agosto.

(1 dólar = 0,8489 euros)

(Reporte de Martyn Herman. Editado en español por Rodrigo Charme)