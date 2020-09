Ramos: "Nos vamos satisfechos con el empate"

Sergio Ramos, capitán de la Selección española durante el encuentro de la primera jornada de la Liga de Naciones disputado en el Stuttgart Arena entre Alemania y España en Stuttgart, Alemania. EFE/EPA/Philipp Guelland

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Sergio Ramos, capitán de la selección española, valoró positivamente el punto obtenido en Stuttgart frente a Alemania en el estreno en la Liga de Naciones y afirmó que se van "satisfechos con el empate".

"La esperanza es lo último que se pierde. Hemos sido un equipo con fe, con mucha hambre de conseguir cosas. Era un poco injusto la victoria para ellos tras un partido de mucho desgaste. Hemos dado la cara, tras mucho trabajo hemos ido a la desesperada pero con orden y hambre para empatar", dijo en Teledeporte.

"Nos vamos satisfechos con el empate. Después de ir perdiendo no es nada malo aunque nos hubiera gustado ganar pero acaba de empezar la temporada y se ha notado en el físico. Contento con la imagen", añadió.

Ramos se quedó con la imagen que dejó España en el primer acto y la voluntad de lanzarse por el empate en el segundo. "Después de una gran primera parte, teniendo el control de juego, no encontramos el gol y luego lo encajamos. Nos hizo pensar y cambiar cosas, ajustamos y ellos cerraron bien las líneas pero buscamos llegar por bandas con centros. Lo hemos conseguido y finalmente ha llegado el gol a base de buscarlo e insistir ante una gran selección", analizó.

El capitán dejó una valoración positiva para los cuatro debutantes con la absoluta. "En general muy bien, son jugadores jóvenes que tienen ese atrevimiento, hambre y ganas, que poco a poco irán mostrando lo que son, gente que empuja y tiene corazón y ganas. Contento por sus debuts y que no se lleven una derrota en su primer día".