Portaltic.-The Witcher 3: Wild Hunt llegará a Xbox Series X y PS5 y tendrá actualización gratuita para PS4 y Xbox One

04/09/2020 The Witcher 3: Wild Hunt POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CD PROJEKT RED



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



El estudio de videojuegos polaco CD Projekt Red ha confirmado que su videojuego The Witcher 3: Wild Hunt llegará para las consolas de próxima generación PlayStation 5 y Xbox Series X y ha anunciado que la actualización será gratuita para PlayStation 4 y Xbox One.



CD Projekt Red ha asegurado que está trabajando en la edición de próxima generación del título, que está siendo desarrollado para "aprovechar el hardware de juego más potente".



Asimismo, el estudio ha señalado que el título contará con una variedad de mejoras visuales y técnicas, como el trazado de rayos y tiempos de carga más rápidos, en el juego base, expansiones y en el contenido adicional.



CD Projekt Red ha recalcado que la edición de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt se lanzará como una compra independiente para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. También tendrá actualización gratuita para los usuarios que ya tienen el juego en Xbox One, PlayStation 4 y PC, según ha afirmado el estudio en un comunicado.