Portaltic.-Honor Watch GS Pro ayuda a volver al inicio de una ruta de senderismo sin conexión en el móvil

04/09/2020 Watch GS Pro POLITICA HONOR



MADRID, 4 (Portaltic/EP)



La marca china Honor ha presentado este viernes en el marco de IFA 2020 sus nuevos relojes inteligentes, Honor Watch GS Pro, que tiene una función que indica cómo llegar al inicio de una ruta de senderismo sin conexión en el teléfono móvil, y Honor Watch ES, que tiene una batería que ofrece una autonomía para 10 días.



El nuevo Honor Watch GS Pro emplea una pantalla AMOLED Large Display de 1,39 pulgadas, con un bisel de acero inoxidable, mientras el material del resto del reloj es de policarbonato reforzado. Estará disponible en tres colores: azul camuflaje, negro carbón y blanco marga.



Este reloj inteligente, que tiene un batería que dura hasta 25 días y con el modo ahorro de energía dura hasta cien horas, ofrece resistencia térmica, resistencia a los golpes y resistencia al agua. Además resiste altas temperaturas de hasta 70 grados y bajas hasta -40 grados, así como humedad.



Asimismo, el Watch GS Pro incluye más de cien modos de rutinas de ejercicio y para diferentes tipos de deporte, de los que destacan el modo senderismo, esquí y snowboard.



Con el modo senderismo, los usuarios no tendrán que preocuparse porque la batería de su teléfono móvil se agote por el uso de la navegación GPS, ya que cuenta con una función llamada 'route back', que indica a los usuarios cómo volver al lugar en el que ha empezado la ruta sin tener que estar conectado al teléfono.



Otras funciones que incluye el modo senderismo son el clima, la fase lunar, las condiciones de la marea e incluso avisa a los usuarios sobre la hora a la que amanece o atardece.



El reloj tiene un modo esquí y snowboard, que informa a los usuarios sobre la duración total del ejercicio, la velocidad máxima a la que han ido, la pendiente más alta por la que han pasado e incluso cuántas calorías queman.



También tiene un modo esquí de fondo que, además de notificar sobre la duración total y la velocidad media, avisa sobre la frecuencia cardíaca, el ritmo medio, la distancia escalada y las calorías quemadas, así como la saturación de oxígeno en la sangre.



El nuevo reloj inteligente de Honor también tiene un modo natación, gracias a que es resistente al agua y puede sumergirse hasta 50 metros de profundidad, y monitoriza el sueño. Estará disponible en España a partir del próximo 7 de septiembre por un precio de 249 euros.



HONOR WATCH ES



La compañía también ha presentado su nuevo reloj inteligente Honor Watch ES, que tiene una pantalla AMOLED Large Display de 1,64 pulgadas y un ratio del 70 por ciento.



En cuanto al diseño, el reloj cuenta con un bisel de 0,95 milímetros y estará disponible en tres colores: blanco islandés, negro meteorito y rosa coral.



Este modelo también es resistente al agua y cuenta con certificado 5ATM (unos 50 metros de profundidad). Soporta salpicaduras, su uso en natación y la ducha.



Este reloj inteligente también tiene un entrenador personal virtual que incluye hasta 44 movimientos de ejercicio animados, como sentadillas, flexiones y abdominales.



También cuenta con 12 cursos de fitness animados, así como 95 modos de entrenamiento, entre ellos natación y yoga. Además, el nuevo Watch ES es capaz de reconocer de forma automática el ejercicio que esté llevando a cabo el usuario.



El nuevo 'smartwatch' de Honor también tiene un sensor de frecuencia cardíaca que se basa en la tecnología TruSeen 4.0 y puede medir saturación de oxígeno en la sangre.



La batería de este dispositivo puede durar hasta diez días y en menos de 30 minutos logra una carga de hasta el 70 por ciento. Estará disponible en España por un precio de 99,9 euros a partir del próximo 21 de septiembre.



HONOR MAGICBOOK PRO



La compañía también ha presentado en Europa su ordenador portátil MagicBook Pro, que ya fue presentado en China a mediados de mayo de este año.



El nuevo portátil MagicBook Pro cuenta con una pantalla de 16,1 pulgadas con un 90 por ciento de ratio y marcos de 4,9 milímetros. Además tiene un grosor de 16,99 milímetros y pesa 1,7 kilogramos.



El MagicBook Pro de Honor cuenta soporte para el 100% del gamut de color sRGB e incluye tecnología Flicker Free, que elimina el parpadeo y ayuda a reducir el cansancio ocular.



Asimismo, el portátil cuenta con una 'webcam' integrada en el teclado, así como procesador AMD Ryzen 4600H de 7 nanómetros con seis núcleos y un diseño de doble ventilador que es hasta un 15 por ciento más de eficiente en la disipación de calor.



Este portátil de Honor tiene una memoria DDR4 RAM de hasta 16GB y un almacenamiento de hasta 512GB. Además cuenta con una batería que dura hasta once horas de reproducción de vídeo local, once horas de uso en oficina y nueve horas de búsqueda en Internet, así como un cargador rápido compacto de 65W tipo C.



Una de las funciones con las que cuenta este ordenador es la multipantalla, que permite a los usuarios combinar el móvil y el ordenador y permite responder llamadas desde el equipo.