03/09/2020 Numerosos rostros conocidos arropan a Xandra Falcó en el el último adiós a su marido, Jaime Carvajal . MADRID, 4 (CHANCE) La repentina muerte de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, ha dejado a todos los que le conocían conmocionados. Muy popular en los círculos sociales pese a intentar pasar siempre desapercibido, hasta su capilla ardiente - instalada en el Tanatorio de Tres Cantos, se han acercado numerosos rostros conocidos para dar su último adiós al financiero y arropar a su viuda. La hija del Marques de Griñón está completamente devastada tras el inesperado fallecimiento del amor de su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



La repentina muerte de Jaime Carvajal Hoyos, marido de Xandra Falcó, ha dejado a todos los que le conocían conmocionados. Muy popular en los círculos sociales pese a intentar pasar siempre desapercibido, hasta su capilla ardiente - instalada en el Tanatorio de Tres Cantos, se han acercado numerosos rostros conocidos para dar su último adiós al financiero y arropar a su viuda. La hija del Marques de Griñón está completamente devastada tras el inesperado fallecimiento del amor de su vida.



En el sepelio hemos podido ver, apoyando a Xandra y a sus hijas mayores, Isabela y Camila, en estos durísimos momentos, a la madre y al hermano mayor de la empresaria, Jeannine Girod y Manuel Falcó. También a amigos como Lorenzo Caprile, Konstantin de Bulgaria y su esposa, María García de la Rasilla, Cayetana Álvarez de Toledo y Cristina de Borbon Dos Sicilias, hija del Infante don Carlos. Sin embargo, ha llamado la atención la ausencia de Tamara Falcó, hermana de Xandra, a la que no sabemos si la muerte de su cuñado ha pillado fuera de Madrid.



La ex portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dedicado unas bonitas palabras al fallecido: "Jaime era un perpetuador de la transición, una persona cálida, capaz, constructiva y conciliadora De esas personas que son tan necesarias, imprescindibles en estos momentos españoles con lo cual su pérdida es una pérdida no solamente enorme y profunda para nosotros, para la familia, para sus amigos, sino para el conjunto de la comunidad cívica española".



Konstantin de Bulgaria, muy afectado pues mantenía una estrecha amistad con Jaime Carvajal, ha preferido no hacer declaraciones asegurando que no se trataba de "un buen momento".



Mientras, Cristina de Borbón Dos Sicilias, prima e íntima amiga de la Infanta Cristina, ha asegurado no saber nada de la concesión del tercer grado penitenciario a Iñaki Urdangarín. Lorenzo Caprile, por su parte, y sin muchas ganas de hablar, sí ha confesado que Xandra está destrozada tras la pérdida de su marido.