Messi se queda, los aficionados del Barça respiran

"¡Buena noticia!". La máscara de Chema García no escondía su alegría este viernes en Barcelona después de que Lionel Messi anunciara que se queda en el club azulgrana, diez días después de haber enviado el famoso burofax en el que anunciaba que rompía su contrato.

"El mejor jugador se queda en el Barça, es siempre una buena noticia", añade ante la AFPTV tras haber conocido la noticia en Las Ramblas, el emblemático paseo del centro de la capital catalana.

Messi (33 años) anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.

"Nunca hemos querido que se vaya y creo que él tampoco", añadió este aficionado de 40 años.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", dejó claro Messi este viernes.

- Mejorar la plantilla -

Un poco más lejos de Las Ramblas, John Guzman saborea esta decisión y ya piensa en el futuro del jugador.

"Siempre ha sido una parte importante del equipo. Solo le faltan otros compañeros para darle buenas ideas, para que siga evolucionando y sea todavía mejor", señaló este hincha de 45 años.

Desde su casa de Castelldefels, en las afueras de Barcelona, Messi explicó su versión de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que el equipo azulgrana fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos ante el Bayern Múnich por un contundente 8-2.

"Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo", dijo Messi sobre aquella derrota. Unos días después envió el burofax anunciando que rompía su contrato, al que le quedaba una temporada opcional.

Un centenar de hinchas acudió al Camp Nou para ponerse del lado del jugador en su pulso con la directiva y cantar '¡Messi quédate!'.

Este viernes, en la gran ciudad catalana, el anuncio supuso un alivio generalizado.

Para Carlos Ambrose, ingeniero de 27 años: "Es una muy buena decisión para los que que nos gusta el fútbol".

Messi, que esta semana no había acudido a los primeros entrenamientos del club, como prueba de su intención de salir, ha ganado 34 títulos como azulgrana y 6 Balones de Oro.

tpe/pm/iga