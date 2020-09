Messi anuncia que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio

La superestrella argentina Lionel Messi (33 años) anunció este viernes en una entrevista con el medio Goal.com que seguirá en el Barcelona para evitar ir a juicio, aunque había comunicado al club el 25 de agosto que deseaba romper su contrato de manera unilateral.

"No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida. Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme", señaló Messi en una larga entrevista publicada por Goal.com este viernes.

Desde su casa de Castelldefels, en las afueras de Barcelona, Messi explicó su versión de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que el equipo azulgrana fue eliminado de la Liga de Campeones en cuartos ante el Bayern Múnich por un contundente 8-2.

- Bartomeu no le daba 'bola' -

"Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo", dijo Messi sobre aquella derrota.

Según la 'Pulga', el burofax que envió hace diez días al club avisando de su intención de salir fue su último recurso: "Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep Maria Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo".

"No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern. La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", añadió.

"Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba 'bola' a lo que le estaba diciendo", subrayó.

El Barcelona celebró la decisión de su capitán posteando en sus redes sociales una foto del astro vestido con la camiseta de la temporada 2020-2021. "Voy a dar el máximo. Mi amor por el Barça no va a cambiar nunca", escribió el club en su cuenta de Instagram, entrecomillando una frase que Messi pronunció en la entrevista.

Horas antes de la publicación de la esperada entrevista (a las 16H00 GMT), Jorge Messi, padre y agente de Leo Messi, insistió en una carta dirigida a la Liga de Fútbol Profesional Española en que la cláusula liberatoria del jugador del Barcelona de 700 millones de euros (828 millones de dólares) no es aplicable en este caso.

LaLiga, que había apoyado la posición del Barcelona el pasado fin de semana, anunciando que la cláusula de rescisión sigue siendo válida, reaccionó a la carta del padre de Messi manteniéndose firme en su postura.

- Una vida y una familia -

Messi llegó a Barcelona con 13 años y en los últimos 20 años ha formado una familia. Sus tres hijos nacieron en la ciudad.

"Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", desveló este viernes.

"Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions -ha ganado cuatro-. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo", añadió.

Messi, que esta semana no había acudido a los primeros entrenamientos del club como prueba de su intención de salir, ha ganado 34 títulos como azulgrana y 6 Balones de Oro.

En su contrato le queda una temporada opcional (2020-21), por lo que dentro de unos meses será libre para elegir su futuro.

