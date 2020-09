Merino: "No estoy aquí por casualidad"

Suat Serdar (i) , de Alemania en acción frente a Mikel Merino de España durante el encuentro de la primera jornada de la Liga de Naciones disputado en el Stuttgart Arena entre Alemania y España en Stuttgart, Alemania. EFE/EPA/Philipp Guelland

Redacción deportes, 3 sep (EFE).- Mikel Merino aseguró tras su estreno con la selección española en Stuttgart frente a Alemania que no ha logrado el premio "por casualidad" y ha "trabajado mucho para disfrutar" de su debut.

"En este momento lo único que pasa por mi cabeza son emociones de alegría, de mucha satisfacción, de saber que no estoy aquí por casualidad y he trabajado mucho para disfrutar de este debut. Estoy muy contento de ayudar a mis compañeros y deseando seguir aprendiendo", dijo en rueda de prensa.

Merino resaltó la ilusión y ganas que aportaron los cuatro debutantes. Junto a él se estrenaron con la absoluta Ansu Fati, Ferrán Torres y Óscar Rodríguez.

"Es muy ilusionante ver a este equipo, la convocatoria que hay, somos jugadores muy jóvenes, con muchas ganas y bien acompañados por los veteranos que nos ayudan y tienen mucha experiencia. Están en el nivel top del panorama futbolístico y aprendes mucho de ellos", valoró.

La juventud de las caras nuevas aseguró Merino que hizo que se encogieran ante un rival de la entidad de Alemania. "Somos gente que obviamente somos ambiciosos, nos gusta competir en escenarios grandes donde tienes que sacar todo tu potencial. Las citas grandes son las que motivan a los jugadores competitivos. Salimos a hacer lo nuestro, olvidándonos del rival y contra quien jugamos".

Y elogió al seleccionador Luis Enrique Martínez: "Del mister me ha llamado la atención la personalidad que tiene para transmitir lo que quiere y lo que le gusta, el estilo de juego que desea, no especula, es un entrenador muy valiente y eso pocas veces se puede ver".