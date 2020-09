Máximo tribunal de Venezuela suspende decisión contra directiva de partido opositor

CARACAS, 4 sep (Reuters) - El máximo tribunal de Venezuela suspendió su decisión de intervenir la directiva de uno de los principales partidos opositores del país, Primero Justicia, que el viernes ratificó su negativa a participar en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no explicó las razones de su nueva decisión. Primero Justicia había cuestionado la destitución de su directiva. El partido, parte de la coalición que apoya al líder opositor Juan Guaidó, dijo en un comunicado que ratificaba su decisión "de no participar del ilegítimo proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de 2020, por no existir condiciones electorales y por los riesgos asociados al COVID-19".

"Expresamos profunda preocupación por la crisis unitaria que atraviesa la oposición y hacemos votos por retomar la unidad de propósitos en torno a un único objetivo: recuperar la democracia", agregó el partido al término de dos días de reuniones reservadas sobre la actual coyuntura.

La organización política dijo sobre la decisión del TSJ que "ello en nada cambia nuestra situación institucional". La sentencia de la corte todavía no se ha divulgado por lo que no hay precisión de si la directiva del partido político será la misma que había hasta junio de este año.

Bajo la profunda crisis política y económica, además de Primero Justicia, otros partidos políticos, que apoyan a Guaidó han descartado ir a las elecciones, pero un sector opositor ha señalado que está dispuesto a buscar condiciones para acudir a esos comicios, lo que ha creado diferencias entre la oposición.

Primero Justicia de manera directa no abordó el tema de la separación de Capriles de la línea oficial de su partido de no concurrir a las urnas. Señaló que quienes "se postulen como candidatos estarán tomando la decisión de colocarse al margen de la militancia partidista". El excandidato, sobre quien pesa desde 2018 una prohibición por 15 años de postularse a cargos públicos, ha dicho que no se puede perder toda la Asamblea Nacional ante el oficialismo del presidente Nicolás Maduro.

Algunos dirigentes de la organización política, y en especial de las regiones, estarían apoyando la decisión de Capriles, dijeron dos fuentes conocedoras de la situación.

La oposición venezolana, de acuerdo con analistas, vive uno de sus momentos más críticos debido a lo que tanto Guaidó como Capriles han admitido desde diferentes orillas: errores en la conducción para lograr su objetivo, una transición e ir a elecciones generales.

Pese al llamado a no participar en los comicios, Primero Justicia dijo que "debemos reconocer con humildad una serie de errores y la incapacidad de rectificación en la conducción del Gobierno Interino, que han impedido derrotar la dictadura y aliviar el sufrimiento de los venezolanos".

La pérdida del Congreso complicaría la situación de Guaidó, que es reconocido como líder de Venezuela, porque su declaración de presidencia interina emanaba de su condición de jefe del Parlamento, cuyo período vence el 5 de enero de 2021. (Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas)