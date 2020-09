Marfrig contempla adquisiciones y nuevas plantas en Paraguay

(Bloomberg) -- Marfrig Global Foods SA, la segunda productora de carne de vacuno más grande del mundo, está sopesando la posibilidad de adquisiciones y la construcción de plantas en Paraguay con un socio local.

Eso es de acuerdo con Miguel Gularte, director ejecutivo de la empacadora de carne con sede en Sao Paulo, que anunció el viernes un acuerdo con ganaderos locales para crear una empresa en Paraguay. Marfrig puede invertir hasta US$100 millones durante dos años en el prometedor país productor de ganado.

“El rebaño de ganado de Paraguay y la demanda local han ido en aumento”, dijo Gularte en una entrevista telefónica. “Es un mercado interesante con ventajas competitivas, como precios energéticos baratos y una amplia fuerza laboral”.

Con mataderos y plantas de procesamiento en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, Paraguay era la única nación ganadera de América del Sur fuera de la cartera de Marfrig. Después de algunas frustrantes conversaciones de adquisición, la empresa optó por trabajar con un socio local, aunque no descarta compras.

“Estamos buscando adquisiciones o proyectos totalmente nuevos en el país”, dijo.

Marfrig tendrá una participación de 85% en la nueva empresa, mientras que la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, conocida como Appec, tendrá el 15% restante.

Esa es una posición de accionista similar a la que Marfrig y ganaderos estadounidenses tienen en National Beef Inc., uno de los mayores proveedores de carne de vacuno de Estados Unidos.

