Lyanno lanza nuevo "remix" con Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y María Becerra

Fotografía cedida por Ángel Luis Cruz donde aparecen los artistas Rauw Alejandro (i), Lyanno (c) y Lenny Tavárez (d). EFE/Ángel Luis Cruz

San Juan, 4 sep (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño Lyanno lanzó este viernes "En tu cuerpo", un remix junto a sus colegas y compatriotas Rauw Alejandro y Lenny Tavárez, y la argentina María Becerra, quien debuta en un tema de este género con artistas boricuas.

En una entrevista con Efe este viernes, Lyanno explicó que la idea de que sus colegas se integraran en la remezcla de "En tu cuerpo" fue de él y su manejador.

"Agradezco a Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y María Becerra por su aportación a este nuevo éxito. Ha sido la decisión más sabia que he tomado, porque ellos enriquecen mi propuesta", dijo Lyanno.

Becerra fue la primera que grabó su parte, dijo Lyanno, quien mencionó que la intérprete integra a un grupo de mujeres del movimiento urbano en Argentina.

LYANNO RECONOCE LA ESCENA URBANA EN ARGENTINA

"En Argentina hay una escena bien fuerte del trap, así que ella allá es conocida y es una de las 'chamaquitas' que está subiendo súper duro", explicó Lyanno, cuyo nombre verdadero es Edgardo Cuevas Feliciano.

Mientras, sobre incluir a Rauw Alejandro, Lyanno agregó que ya su colega le había comentado que le gustaba el tema original, y al este decirle que iba a hacer la remezcla, pues se incluyó.

"Ya tenía las voces de María y los integré a los dos en el tema", detalló Lyanno, de 25 años y conocido por otros temas, como "Luna Llena" y "En tu cuerpo".

¿CÓMO NACIÓ "EN TU CUERPO"?

Según relató Lyanno, el tema original de "En tu cuerpo" nació durante un campamento entre artistas en Medellín, Colombia, entre finales de noviembre y principio de diciembre pasado.

Allí, junto al productor musical Phantom le enseñó a Lyanno las melodías del ritmo, lo que guió al cantante a entonces empezar a componer la canción, que fusiona el 'dancehall' con el R&B.

"Al momento de producir temas, me gusta escuchar las pistas. Entonces, le traje a Phantom la idea de incluir baterías de 'dancehall'. Le propuse que el ritmo se mantuviera lento, pero con movimiento", destacó Lyanno.

"Es un tema romántico e íntimo. Lo escribí un poco más dirigido a una persona especial que estuviera en el momento y más personal", abundó.

La versión original de "En Tu Cuerpo" ya supera los 20 millones de visitas en YouTube.

LYANNO PREPARA SU PRIMER ÁLBUM DE ESTUDIO

Lyanno, a su vez, admitió que su plan principal era agregar "En Tu Cuerpo" "remix" a lo que sería su primer álbum de estudio, pero debido a la pandemia, pues tuvo que retrasar su fecha de lanzamiento, igual la decisión de incluir el tema al disco.

"El disco, tenía planes de sacarlo en octubre, pero no voy a poder. Pero el año que viene va 'sí o sí'. Mientras yo sienta que esté preparado, pues lo sacamos", dijo.

"Es mi primer álbum y quiero que salga al pie de la letra", enfatizó Lyanno, conocido también por participar en el éxito "Luz Apagá" de Ozuna, junto a Lunay y Rauw Alejandro.

Seguido publicó la remezcla de "A solas", tema original compuesto por Lyanno y Lunay, en el que también participan Brytiago, Anuel AA y Alex Rose.

Al momento, según adelantó a Efe Lyanno, en el disco incluirá las colaboraciones de Arcángel, De La Ghetto, Rauw, Dalex y Cazzu, aunque dijo que "todavía faltan par de colaboraciones más".

"El disco va a tener 14 canciones. Será bien variado, con temas en R&B, 'dancehall', reguetón y trap, pero sin dejar mi esencia. Va a ser un disco súper completo. Un poquito de todo para dejar a nadie fuera", detalló Lyanno, quien al momento dijo que no le ha puesto título al disco.

LA PANDEMIA PROVOCÓ MOVER SU ESTUDIO A SU CASA

Lyanno, a su vez, continúa trabajando sus temas en medio de la pandemia de la COVID-19.

Y ante la obligación de mantenerse aislado en su residencia para no contagiarse, éste tuvo que mudar el equipo de producción de su estudio de grabación a su casa, y des de allí continúa trabajando en sus canciones.

Pese a estar solo, Lyanno admitió que le gusta trabajar junto a su equipo de productores musicales "porque aportan muchas ideas al proyecto y cuando estamos en el momento, pues fluye más que cuando estoy solo".

Igualmente, estar en Puerto Rico, a diferencia de integrarse a campamentos de artistas en Colombia o Miami, en la isla es donde acoge más la musa para escribir.

"En Colombia hago música en paz, pero en Puerto Rico, las raíces de lo urbano tienen otra vibra. Yo puedo irme a muchas partes y después de estar meses allí, ya estoy loco por regresar acá", dijo Lyanno, graduado de la Escuela Libre de Música de San Juan en el 2013.