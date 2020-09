Las verificaciones de la semana

A continuación, una selección de las principales verificaciones de la AFP esta semana:

- NUEVO CORONAVIRUS -

1. El 6%

Publicaciones en redes han afirmado que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) anunciaron que solo el 6% de las muertes atribuidas al SARS-CoV-2 en ese país fueron causadas por el covid-19, mientras que el 94% restante se debió a otras enfermedades. Pero esto surge de una incorrecta interpretación de estadísticas sobre comorbilidad, según explicó el jefe del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS).

http://u.afp.com/CovidCDC

2. ¿Vacunación para la esterilización?

El fragmento de un discurso que Henry Kissinger habría pronunciado ante el "Consejo de Eugenesia" de la Organización Mundial de la Salud, urgiendo a la vacunación obligatoria con el objetivo de "modificar genéticamente" a los niños y esterilizarlos, se trató de un mensaje falso. No existe tal entidad dentro de la OMS y voceros del exfuncionario estadounidense confirmaron que nunca dijo esas palabras.

http://u.afp.com/KissingerOMS

3. Fauci y los asintomáticos

¿Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dio "un giro inesperado" al declarar recientemente que las personas asintomáticas no transmiten el covid-19? No. El video que acompaña tales publicaciones es de enero, cuando se sabía menos acerca de la transmisión del nuevo coronavirus, y allí Fauci no negó la posible transmisión asintomática.

http://u.afp.com/VideoFauci

4. El Código de Nuremberg

Varias publicaciones que aseguran que las vacunas violan el Código de Nuremberg, un documento de 1947 que establece principios para la experimentación con seres humanos, han sido compartidas junto al mensaje de que tampoco son compatibles con los principios bioéticos de la Unesco. Sin embargo, expertos en ética y salud señalan que el Código de Nuremberg no refiere a vacunas, y que estas son compatibles con los principios de la Unesco.

http://u.afp.com/NurembergUnesco

5. Protestas en Europa

Varias imágenes circularon asociadas a las marchas multitudinarias del 29 de agosto contra las medidas restrictivas aplicadas por los gobiernos europeos para luchar contra la epidemia del covid-19. Pero algunas de ellas no correspondieron a esas protestas:

A. La celebración del Liverpool en 2005: http://u.afp.com/MarchaCovid

B. Love Parade 1997: http://u.afp.com/BerlinAnticuarentena

C. Love Parade 2003: http://u.afp.com/Berlin4Millones

D. Video en Bielorrusia: http://u.afp.com/ProtestaMinsk

6. "Cuando la tormenta pase"

Un poema acerca de las enseñanzas que una crisis colectiva podría dejar se viralizó desde mayo con la afirmación de que fue escrito en el siglo XIX a propósito de una epidemia. Pero el autor del texto es en realidad el actor y humorista cubano Alexis Valdés, quien lo publicó por primera vez en su cuenta de Instagram el 20 de marzo.

http://u.afp.com/PoemaEsperanza

7. Fumigación en la playa

Un video de dos aviones sobrevolando una playa y dejando tras de sí una estela ha sido compartido como si mostrara una fumigación vinculándolo a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, era parte de un operativo de vigilancia realizado en abril de 2019 por la Secretaría de Marina de México en el noreste del país.

http://u.afp.com/FumiganPlaya

- OTROS TEMAS -

8. Biden manipulado

Un video en el que el candidato demócrata para la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, se duerme durante una entrevista en televisión circuló ampliamente en redes sociales. Pero en realidad la secuencia fue manipulada para mostrarlo con los ojos cerrados y roncando.

http://u.afp.com/VideoBidenDormido

9. "Helitorch"

Un vídeo compartido en medio de un pico de incendios forestales en España muestra un lanzallamas desde un supuesto dron incendiando un bosque. El vídeo es real, pero se trata de una operación de cortafuegos desde un helicóptero, conocida como "helitorch", ampliamente usada por cuerpos de bomberos de todo el mundo.

http://u.afp.com/DronIncendio

9. ¿El virus machupo en comprimido?

El medicamento paracetamol P-500 "contiene el virus 'Machupo'" afirman varias publicaciones que circulan desde 2015 en diferentes idiomas. Según expertos en virología consultados por la AFP, varias razones impiden la supervivencia de este virus en una tableta o su producción a escala industrial.

http://u.afp.com/MachupoParacetamol

10. Animales empetrolados

Tres imágenes de animales cubiertos de petróleo circulan asegurando que muestran las consecuencias del reciente derrame de crudo en el Parque Nacional de Morrocoy, en el estado venezolano de Falcón. Sin embargo, ninguna corresponde a esa fuga de crudo.

http://u.afp.com/AnimalesDerrame

burs-arc/gm