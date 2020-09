Las medidas tras el tiroteo en Parkland daña a las escuelas y dispara el arresto de jóvenes

Fotografía de archivo donde se ve a un policía que monta guardia en la entrada del instituto Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida (Estados Unidos). EFE/Cristobal Herrera/Archivo

Miami, 4 sep (EFE).- Las medidas adoptadas en Florida (EE.UU.) tras la muerte de 17 personas en una secundaria de Parkland en 2018 han ocasionado un alza en las detenciones de jóvenes, incluso hasta de 345 niños de primaria, seis de ellos menores de 6 años, y ha acrecentado el estrés en las aulas, según un informe de varias grupos civiles.

Durante el año escolar 2018-19 había más de 3.600 oficiales de policía en las escuelas de Florida y solo había 2.286 enfermeras escolares, detalla el estudio The Cost of School Policing (El costo de la vigilancia escolar).

Bacardi Jackson, jurista del Southern Poverty Law Center (SPLC), unos de los grupos participantes, señaló que los legisladores deben reconsiderar estas políticas.

"Han tenido las consecuencias no deseadas de hacer que las escuelas sean menos seguras, más hostiles y dañinas para muchos de los estudiantes de Florida", se quejó.

El estudio, que se basó en datos oficiales, enfatiza que el número de agentes de policía en las escuelas es más del doble que el número de trabajadores sociales y psicólogos escolares.

Señala que la Ley de Seguridad Pública de 2018, que obliga la presencia policial en las escuelas, ha llevado a "un aumento sin precedentes de arrestos escolares" y menos posibilidades de que los alumnos interactúen con especialistas.

Los estudiantes de Florida ahora tienen más probabilidades de interactuar con las fuerzas del orden que con una enfermera, un trabajador social o un psicólogo escolar, matiza.

"Las medidas de seguridad implementadas por nuestro estado debido al temor a los tiroteos masivos han creado ambientes escolares que no son propicios para el aprendizaje", señaló Michelle Morton, experta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida.

Añadió que "la escuela se ha convertido en una fuente principal de estrés para muchos estudiantes", al detallar que el porcentaje de arrestos de jóvenes en las escuela subió en cinco años el 20 %.

"Necesitamos invertir en mejores soluciones", enfatizó.

En 2018 Florida aprobó un proyecto de ley para incrementar la seguridad en las escuelas y restringir la compra de armas, tras la matanza el 14 de febrero la secundaria Marjory Stoneman Douglas.

Establece además un programa de guardianes para dotar de armas a ciertos empleados de las escuelas, que excluye a los maestros.

"En los últimos cinco años, los oficiales de policía arrestaron a niños menores de 11 años 2.164 veces", destacó por su parte Charlotte Nycklemoe, de la Liga de Mujeres Votantes de Florida (LWVFL).

"Solo en el año fiscal 2018-19, los agentes de policía arrestaron a niños de primaria 345 veces, incluido el arresto de un niño de cinco años y cinco arrestos de niños de seis años. Esto simplemente no está bien", recalcó Nycklemoe.

El estudio insta a los legisladores a aprobar requisitos mínimos para la formación de la policía en las escuelas, una edad mínima para el arresto y limitaciones al uso de la fuerza, incluidas armas Taser y gas pimienta contra los niños.

El estudio también incluye perfiles para cada condado y brinda recomendaciones a los distritos escolares locales, que aún tienen cierta discreción a pesar del mandato estatal.