La gran apuesta de Softbank está detrás del rally de tecnológicas, según medios

Nueva York, 4 sep (EFE).- El grupo nipón Softbank ha invertido recientemente miles de millones de dólares en productos derivados de valores tecnológicos, una enorme apuesta que ha alimentado la fuerte subida del sector en Wall Street durante el último mes, hasta la caída que comenzó el jueves, informaron este viernes varios medios financieros.

Según The Wall Street Journal, Softbank adquirió de forma masiva opciones de compra vinculadas a miles de millones de dólares de acciones de empresas de Silicon Valley, un movimiento diseñado par dar beneficios a corto plazo ante una subida del mercado.

En total, según el diario neoyorquino, el grupo nipón adquirió esta primavera casi 4.000 millones de dólares en títulos de compañías como Amazon, Microsoft o Netflix y, en paralelo, gastó otros 4.000 millones de dólares en opciones de compra vinculadas a esas y otras acciones.

Las opciones de compra son contratos que dan al titular derecho a comprar un activo a un determinado precio a cambio del pago de una prima.

En los últimos meses el mercado estadounidense ha vivido una explosión en el intercambio de este tipo de opciones, que en las últimas dos semanas ha alcanzado un nivel tres veces superior a la media registrada entre 2017 y 2019, según Goldman Sachs.

También The Financial Times señaló hoy a Softbank como la “ballena del Nasdaq” de la que, explica, llevaban semanas hablando los mercados, extrañados por una enorme apuesta que disparó los valores tecnológicos.

Según el periódico, el tamaño del movimiento de la firma nipona ha servido por sí solo para impulsar la fuerte subida del Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, y con ello las alzas en los principales índices de Wall Street, donde ese sector tiene un peso cada vez mayor.

Analistas citados por The Financial Times apuntan a la peligrosidad de esta apuesta y destacan que el gran volumen de opciones que se está moviendo deja el mercado muy vulnerable a explosiones de volatilidad.

Tras las fuertes subidas recientes, Wall Street vivió el jueves bajadas muy importantes arrastrado por la caída de las tecnológicas, una tendencia que continuaba hoy.

Antes de estas últimas bajadas, Apple había ganado por ejemplo casi 700.000 millones de dólares en capitalización desde finales de julio, mientras que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla habían doblado su valor.

Softbank, que cuenta con importantes participaciones en numerosas empresas tecnológicas, cuenta con el mayor fondo de inversión del mundo centrado en la tecnología, Vision Fund, con unos 100.000 millones de dólares, pero hasta ahora no había entrado en el mercado de las opciones y otros productos derivados.

El mes pasado, la compañía anunció la puesta en marcha de una nueva unidad de inversiones para utilizar la importante liquidez que obtuvo con varias ventas recientes.