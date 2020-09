La familia Rivera se levanta como aliada de los campesinos latinos en EE.UU.

Fotografía sin fecha cedida por Chiquis Rivera que muestra la cantautora, escritora y empresaria Chiquis Rivera. EFE/ Chiquis Rivera

Miami, 4 sep (EFE).- El clan musical de los Rivera se ha levantado como aliado de los campesinos latinos de EE.UU., una población que describieron en entrevista con Efe como "los trabajadores esenciales de la pandemia menos reconocidos" y que honrarán con una serie de conciertos en el campo que comienzan este viernes.

“Estoy feliz de poderle llevar un poco de alegría, reconocimiento y ayuda a los campesinos, que son los que nos ayudan a poder comer y que son los que están recibiendo menos ayuda y menos agradecimiento”, dijo la cantautora, escritora y empresaria Chiquis Rivera.

La artista anunció que los Rivera en pleno se han sumado a la iniciativa “Gira en el campo” que comenzó su tío Lupillo Rivera.

“Nosotros somos muy cercanos a la comunidad campesina. De hecho mi abuelo y algunos de mis tíos pizcaron (cosecharon) frutas, fresas”, manifestó.

Chiquis, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera, agregó, además, que el sentimiento era compartido por su madre, quien les enseñó a ella y a sus hermanos a “nunca olvidar" sus orígenes.

Es una lección de vida que la artista dice que les llegó a todos de parte de Pedro Rivera, el patriarca de la familia, quien participa en la Gira del Campo con Chiquis y Lupillo Rivera.

“Todo esto fue una idea de mi tío Juan Rivera y cuenta con el apoyo de todos nosotros. De hecho, la gente puede esperar muchas sorpresas”, afirmó la cantautora quien se declaró “muy, pero muy emocionada”.

UN INICIO AROMÁTICO

El primer concierto de los cuatro a los que se ha comprometido Chiquis es en la ciudad californiana de Gilroy, conocida como “La capital mundial del ajo”.

Lupillo Rivera explicó que el lugar se escogió a través de un concurso en la local Radio Lazer y que “ganó la cuadrilla de trabajadores Brothers de Gilroy en el Rancho Fernández”.

El artista lleva años como activista a favor de los latinos inmigrantes, en especial los indocumentados, dando conciertos para recaudación de fondos y participando en protestas públicas.

“Me parece que todos tenemos que apoyar a estos trabajadores que son tratados como gente desechable”, indicó el llamado El Toro del Corrido, quien en las últimas semanas ha puesto la luz también sobre el trabajo de los maestros.

“En cuanto se pueda quiero hacer un concierto para ellos. Es increíble la labor que hacían antes y aun más que están haciendo ahora a través de las pantallas de las computadoras”, subrayó.

Desde que comenzó la pandemia, los Riveras han estado entre los artistas latinos que han alzado sus voces por los entre dos y tres millones de trabajadores rurales que a diario se exponen al riesgo de ser contagiados con la COVID-19 en EE.UU.

Otros famosos como Becky G., Kate del Castillo y Gloria Trevi han participado en actividades de recaudación de fondos para ayudarlos, pues al ser, en su mayoría indocumentados, no han tenido derecho a los fondos emitidos por el Gobierno para contener los daños económicos de la pandemia.

“Ellos merecen eso y muchísimo más. La gente no se para a pensar que sin ellos no comeríamos”, indicó Chiquis, quien reconoció que tiene un motivo personal para celebrar las presentaciones.

UN DISCO SIN CONCIERTOS

Cuando un artista lanza un disco nuevo, lo que suele seguir es una gira de conciertos para presentarlo al público.

“Para mí ha sido rarísimo haber sacado mi último disco, que preparé con muchísimo esfuerzo y amor y no haberlo cantado en un escenario”, reveló Chiquis, quien mantuvo el lanzamiento de su tercera producción “Playlist” en la fecha original, durante la pandemia.

La artista se siente particularmente afortunada de poder estrenarlo en vivo "con un público tan especial como los campesinos"

Según los Rivera, el concierto contará con la asistencia de unos 50 campesinos, quienes además de disfrutar de la música recibirán regalos y diferentes tipo de ayuda.

Alicia Civita