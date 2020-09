La COVID19 triplica los casos en Túnez y atrapa a los pobres

EFE/EPA/MOHAMED MESSARA/Archivo

Túnez, 4 sep (EFE).- La pandemia del coronavirus en Túnez ha triplicado la cifra de contagios en los dos meses de verano aunque se ha mantenido gran parte de las restricciones de entrada en el país que supuestamente le protegieron de la primera ola y lanzado una exhaustiva campaña para forzar el uso de mascarillas y el respeto por la distancia social.

Aún así, el ministerio de Salud informó de 198 nuevas infecciones diarias, una cifra récord, lo que eleva a 4.394 el número oficial de contagiados desde marzo pasado y a 84 el de fallecidos.

"El número de hospitalizados por COVID-19 asciende a 66, veinte de los cuales se hallan en unidades de cuidados intensivos. Un total de 1.681 pacientes han superado la enfermedad", detalló el ministerio en un comunicado enviado a los medios.

Aunque en principio el anterior Gobierno tunecino vinculó el incremento de los contagios a la apertura el pasado 27 de junio de las fronteras, el hecho de que solo haya habido 574 de los 3.193 nuevos contagios contabilizados desde entonces apunta a que las razones puedan ser distintas.

MÁS TEST

La mayor parte de los nuevos contagios en esta "segunda ola" se han producido en zonas agrícolas y urbanas de las regiones del centro y el sur, en particular en núcleos de población con un mayor índice de pobreza y peores servicios públicos y sanitarios como las regiones de Gabes, Kairaouan y Sidi Bouziz, epicentro de la revolución social que en 2011 acabó con la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Alí.

En Gabes y en Hama, región también empobrecida, las autoridades se han visto obligadas a imponer medidas de confinamiento y limitación de los movimientos para tratar de evitar la propagación de la pandemia cuando hace apenas dos meses casi no reportaban casos.

"Es cierto que hay mayor capacidad de diagnóstico y se están haciendo más test", explica a Efe un médico en la ciudad de Gabes, 400 kilómetros al sur de la capital y una de las más contaminadas del país, con una preciosa bahía al Mediterráneo destruida por los vertidos químicos.

"Pero también es cierto que antes a muchos no se les diagnosticaba coronavirus. Se les enviaba a casa con los medicamentos para la gripe", agregó.

ENFERMEDAD DE POBRES

El doctor, que prefirió no ser identificado, insistió en que parte importante del problema proviene el sistema sanitario, con una salud pública deficiente que utilizan las clases más pobres y una cadena de clínicas privadas, a precios europeos, limitadas a los más pudientes en las grandes ciudades.

"Cada vez está más claro que existe una brecha entre pobres y ricos, entre regiones pobres y ricas, y son los primeros los que más sufren por ello la enfermedad", advirtió.

Hachemi Louzir, director del Instituto Pasteur, el centro de referencia para las enfermedades infeccionas en Túnez, discrepa de esta teoría y apunta a la relación entre la contaminación y los asintomáticos para explicar el aumento de los contagios en el país.

“La contaminación da infección asintomática en un porcentaje de más del 80%. La mayoría de los casos involucran a jóvenes que no tienen síntomas. Estas infecciones transmiten la contaminación”, argumentó el científico antes de subrayar que “según el último estudio en Estados Unidos, el 50% de la infección se transmitió a través de personas sin síntomas ”.

“El número está aumentando y se requiere precaución… Se ha multiplicado la infección horizontal y se deben respetar las medidas preventivas ”, alertó.