Inter de Coudet obligado a ganar para evitar que el Sao Paulo lo alcance

Río de Janeiro, 4 sep (EFE).- El Internacional, comandado por el técnico argentino Eduardo Coudet y actual líder de la Liga, recibirá el domingo en Porto Alegre al irregular Bahía en un partido por la octava jornada del Campeonato Brasileño que está obligado a ganar para evitar que el Sao Paulo lo alcance en la punta.

Tras cinco victorias en siete partidos, el club "colorado" lidera la clasificación, con 16 puntos, y aventaja por sólo tres unidades al Sao Paulo (13), que igualmente el domingo recibirá al Fluminense e intentará aprovechar su condición de local para no perderle el paso al Inter.

El Sao Paulo, comandado por el técnico Fernando Diniz, es el único con posibilidades matemáticas de arrebatarle el liderato al equipo de Coudet, pero para ello necesitaría de una goleada, ya que el Inter tiene un saldo de goles muy superior.

Mientras que el Inter consiguió un importante punto gracias al empate por 1-1 que cosechó en la visita que le hizo el miércoles al Palmeiras, el Sao Paulo sufrió una dura derrota por 3-0 el jueves en la casa del Atlético Mineiro, el club comandado por el también argentino Jorge Sampaoli y que ahora es tercero en la clasificación con 12 puntos, a cuatro del Inter y a uno del Sao Paulo.

Con excepción de la baja de su goleador, el peruano Paolo Guerrero, que se perderá el resto de la temporada por una grave lesión, el Inter tendrá a disposición el domingo a casi todos sus titulares.

El conjunto de Porto Alegre contrató en la última semana a dos atacantes, el argentino Leandro Fernández y el uruguayo Abel Hernández, para poder sustituir a Guerrero, pero ninguno en condiciones de jugar el domingo.

Por tal motivo el más probable compañero de Thiago Galhardo en el ataque del Inter el domingo es el argentino Andrés d'Alessandro, que en las últimas jornadas ha ganado la confianza de Coudet para volver a la formación titular.

Otros tres argentinos también serán titulares frente al Bahía, el lateral derecho Renzo Saravia, el zaguero Víctor Cuesta y el volante Damián Musto, aunque este último depende del aval médico tras los problemas de salud que le impidieron jugar frente al Palmeiras.

Además de jugar en casa, descansado gracias al sistema de relevos que viene usando Coudet y con la confianza en alza, el Inter se medirá a un Bahía que completó cuatro partidos sin conocer la victoria y que el miércoles cayó en casa goleado 3-5 por el Flamengo.

El Bahía viajará a Porto Alegre sin cuatro jugadores y con Claudio Prates como técnico interino tras el despido de Roger Machado, cuya permanencia no resistió a la goleada.

Además del portero Douglas y del lateral derecho Joao Pedro, lesionados, el conjunto de Salvador no podrá alinear al lateral izquierdo Zeca y al volante Ramon debido a que sus derechos federativos pertenecen al Inter y no pueden ser alineados por motivos contractuales.

A la espera de un traspiés del líder y de una recuperación tras la derrota del jueves, el Sao Paulo confía en una victoria en casa sobre el Fluminense para no perderle el paso al Internacional.

Fernando Diniz minimizó la derrota frente al Mineiro, alegó que errores del VAR contribuyeron en el resultado y afirmó que el equipo mostró el jueves uno de sus mejores momentos este año pero que fue superado por la táctica de Sampaoli.

Pese a que aún no puede contar con el internacional Dani Alves por lesión, el Sao Paulo confía en la efectividad goleadora de Pablo y en la capacidad creativa de Hernanes para imponerse a un Fluminense que, en el quinto lugar de la clasificación, con 11 puntos, también lucha por los puestos punteros.

El Fluminense, sin embargo, no podrá contar el domingo con Hudson por expulsión, con su goleador Evanilson por haber acumulado tres amarillas y con Frazan por lesión.

Uno de los partidos de la octava jornada que más genera interés es el que el Flamengo tendrá el sábado en casa frente al frágil Fortaleza ya que, con el club carioca recuperado y en fase ascendente, los hinchas confían en una nueva goleada.

Tras un comienzo de temporada irregular en el que el vigente campeón brasileño y de la Copa Libertadores tuvo dificultades para asimilar las tácticas de su nuevo técnico, el español Domènec Torrent, el Flamengo comenzó a mostrar con la goleada del miércoles el poderío del año pasado y a confirmar su condición de favorito.

Además, recibirá en casa, el estadio Maracaná de Río de Janeiro, a un Fortaleza que cayó esta semana frente al Ceará y que marcha sin mucho brillo en la parte media de la tabla de clasificaciones.

- Partidos de la octava jornada:

Sábado: Flamengo-Fortaleza, Corinthians-Botafogo y Ceará-Santos.

Domingo: Bragantino-Palmeiras, Sao Paulo-Fluminense, Internacional-Bahía, Vasco da Gama-Athletico Paranaense, Atlético Goianiense-Gremio, Sport-Goiás y Coritiba-Atlético Mineiro.