Indígenas mexicanos retienen a 40 soldados para reclamar obras rezagadas

Las Margaritas (México), 3 sep (EFE).- Indígenas mexicanos retuvieron este jueves por varias horas a un contingente de 40 soldados en protesta por el incumplimiento del municipio mexicano de Las Margaritas de obras de infraestructura rezagadas desde 2019.

Nada más dar inicio a su protesta en la carretera Fronteriza del Sur que va de Comitán a Palenque a través de la Selva Lacandona, los indígenas de la etnia tzotzil de la comunidad Nuevo San Juan Chamula,, detuvieron a 40 soldados que pasaban en seis vehículos.

Durante su protesta, los indígenas, mostraban pancartas en la que se podía leer la expresión "la injusticia nos hace llegar hasta este extremo".

Este grupo de soldados están establecidos en el centro de la comunidad, que se localiza a unos 262 kilómetros al oriente de Tuxtla Gutiérrez, en los límites de la frontera de México con Guatemala.

A unos 26 kilómetros de Nuevo San Juan Chamula se ubica la 12 Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), y en la comunidad de Amparo Agua Tinta hay un puesto de control del 91 Batallón de Infantería.

Los indígenas denunciaron en un documento que el alcalde de Las Margaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los condicionó y, en tono de amenaza, les dijo que para recibir los apoyos deben de "pertenecer al grupo que comulga con los ideales partidistas".

Denunciaron que Escandón Hernández les ha dicho que no les hará entrega de los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) "si no acudimos a ciertas reuniones de su agrado".

Los tzotziles piden la construcción de una red de agua potable, la pavimentación de calles, la ampliación de la red de energía eléctrica, además de servicios de salud, educación, todos ellos proyectos prioritarios del ayuntamiento a través del Copladem, con un costo de 13 millones de pesos (unos 599.000 dólares).

Reclamaron además concluir la red de drenaje y alcantarillado, una obra iniciada durante el mando del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero (2006-2012) y la construcción de un salón de usos múltiples, otro, "compromiso de campaña que solo quedó diseñado en fotografía".

Los demandantes señalan que han llegado a la alcaldía a pedir que cumpla con las obras, pero Escandón Hernández no les da respuesta a esta petición "que por derecho nos corresponde; no le pedimos, sino le exigimos y le responsabilizamos directamente lo que pudiera suceder".

A los soldados les fue permitido retirarse después de seis horas luego de que funcionarios municipales y estatales negociaron con los indígenas un acuerdo para establecer el cumplimiento de las obras de infraestructura exigidas, indicaron autoridades.