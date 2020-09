Iñaki Urdangarin, cada vez más cerca de la libertad

04/09/2020 IÑAKI URDANGARIN POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



No son buenos tiempos para la Familia Real, quienes han estado viviendo el peor verano de sus vidas con la marcha de Don Juan Carlos I fuera de España. Lo cierto es que siempre habíamos sido conocedores de algunos tejemanejes del emérito, pero no de tantos escándalos y mucho menos teniendo en cuenta que ha sido más públicos que nunca. A esto se le suma la situación que está dejando la pandemia del Covid-19 que sin duda, nos ha pillado a todos de nuevas y que no hemos sabido muy bien cómo actuar.



Un miembro de la Familia Real que se ha visto afectado, como ningún otro, por esta pandemia, ha sido Iñaki Urdangarin que ha tenido que quedarse sin salir a realizar su voluntariado en el Centro Don Orione por las medidas de seguridad que ha habido y que todavía hay en nuestra sociedad.



En esta ocasión, Iñaki Urdangarin ha salido del Centro Don Orione, después de realizar su voluntariado, con el rostro visiblemente serio. Y es que ya saben que, después de que Instituciones Penitenciarias rechazase su petición el pasado mes de julio, ahora el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se muestra favorable a que el marido de la Infanta Cristina disfrute de un régimen de semilibertad.