Guzmán dice que Argentina debe reducir rendimientos de los bonos

(Bloomberg) -- Argentina debe reducir los rendimientos de sus bonos, dado que el Gobierno tardará en regresar a los mercados de capitales, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, el día en que el país concluye una reestructuración de deuda por US$65.000 millones.

“Necesitamos trabajar en una gestión macroeconómica coherente para reducir el rendimiento a niveles que consideremos aceptables. Y nuevamente, eso llevará tiempo”, dijo Guzmán en una entrevista con Bloomberg Television el viernes. “El Gobierno no necesitará acceder al mercado internacional por un tiempo”.

El exitoso canje de deuda del país termina cuando el Gobierno cambia los bonos antiguos de los acreedores por los nuevos. Más de 99% de la deuda se reestructuró en el acuerdo, despejando el camino para que Argentina salga del noveno default en su historia.

Argentina también seguirá trabajando con los bonistas minoritarios en Europa tenedores del 1% de la deuda que no fue incluida en el acuerdo, dijo Guzmán durante la entrevista.

Tras la reestructuración, Guzmán y su equipo económico deben ahora negociar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional para reemplazar un fallido rescate de US$57.000 millones otorgado al país durante el Gobierno anterior.

El ministro dijo el viernes que todas las modalidades están sobre la mesa para los programas con el Fondo, incluidos dos tipos de paquetes de ayuda conocidos como Stand-By Arrangement y Extended Fund Facility.

