Fútbol.- Gianni Infantino confiesa estar muy afectado por las acusaciones de la justicia suiza

MONTREUX (SUIZA), 4 (dpa/EP)



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que la apertura de un proceso penal por parte de la justicia suiza por considerar irregulares sus reuniones con Michael Lauber cuando este era Fiscal General de Suiza le ha afectado "mucho", y dejó claro que mantuvo estos encuentros "para finalmente desterrar las sombras del pasado" sobre su organismo.



"Hemos invertido mucho para cambiar a la FIFA y es precisamente por toda la inversión que hemos hecho en la nueva credibilidad de la FIFA, que realmente esto me ha afectado mucho", expresó Infantino este jueves durante su participación Forum Económico Suizo celebrado en Montreaux.



La justicia suiza vio posibles indicios de conducta criminal en las reuniones que mantuvieron Infantino y Lauber, aunque estas se produjeron porque el dirigente quería "finalmente desterrar las sombras del pasado sobre la FIFA porque no se puede dirigir una organización hacia el futuro si no se ha abordado su pasado".



"Era algo muy claro para mí que yo tenía que hacer todo lo posible para que la FIFA pudiese volver a la senda correcta. Parte de eso era por lo que me reuní con el Fiscal General y ver como podríamos acelerar los procedimientos en marcha, algunos de los cuales todavía están actualmente pendientes", añadió.



Estas reuniones con Lauber tuvieron lugar en 2016 y 2017, mientras los fiscales suizos investigaban la supuesta corrupción de la FIFA tras la caída de Joseph Blatter, predecesor de Infantino, incluida la forma en que Rusia y Catar se habían ganado el derecho a albergar los Mundiales de 2018 y 2022.