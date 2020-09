Fútbol.- El Huesca insiste en su inocencia y el sobreseimiento en el 'caso Oikos'

04/09/2020 El consejero delegado de la SD Huesca, Manuel Torres, y el abogado del club de fútbol, Pedro Camarero, asisten al Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca para declarar en relación a la Operación Oikos en Huesca DEPORTES Verónica Lacasa - Europa Press



La SD Huesca ha insistido en que ha obrado "de forma legal e intachable" y ha vuelto a pedir el sobreseimiento y archivo de la acusación contra el club por la 'Operación Oikos' sobre las presuntas apuestas en el Huesca-Nástic de LaLiga SmartBank de la temporada 2017-18 y el pago de primas a terceros en el Reus-Valladolid de 2016-17.



Así lo indicado el club oscense en un comunicado, tras la declaración este viernes de su consejero-delegado, Manuel Torres, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, Ángel de Pedro, quien también ha citado al exfutbolista Íñigo López; y el responsable de la empresa de catering San Lorenzo Luis Ardid.



En este sentido, la SD Huesca se declaró "muy satisfecha" por haber podido defender su posición ante el juzgado y "optimista" de cara al futuro de este proceso, "convencida de que ha obrado de forma legal e intachable en todo momento".



El consejero delegado del Huesca dejó claro ante el juez que "no se ha producido ningún pago irregular ni se ha recibido ningún ingreso sin justificar, tal y como acreditan las diversas auditorías externas a las que han sido sometidas las cuentas del club".



"La Sociedad Deportiva Huesca desea insistir una vez más en que no ha participado de ninguna conducta contraria a la Ley, a las normas reglamentarias o a las reglas del juego limpio, destinada a predeterminar el resultado de ningún partido, ni en busca de un beneficio deportivo, ni tampoco a cambio de un beneficio económico. Y, como se comprenderá, mucho menos aún cuando esa supuesta conducta lleva a predeterminar un resultado que causa un evidente perjuicio económico al club superior a la supuesta ganancia obtenida", señaló en la nota.



Por ello, el club aragonés solicitará al juez, por tercera vez, el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias abiertas contra el mismo, "al no cumplirse los requisitos previstos en la ley para mantener su condición de investigado y no existir indicios de responsabilidad penal".



"Al contrario, todos los indicios apuntan a un evidente perjuicio económico y deportivo para la Sociedad Deportiva Huesca de los hechos investigados sobre personas físicas, con independencia de si finalmente se acredita o no que estos constituyan uno o varios delitos", subrayó.



El abogado del Huesca Pedro Camarero, quien acompañó a Manuel Torres en el juzgado, expresó que el club tenía "muchas ganas" de prestar declaración. "Entendemos que se han dejado las cosas claras y hemos sido contundentes en cuanto que se ha cumplido con la legalidad desde la SD Huesca y no ha habido ninguna actuación fraudulenta por parte de la misma. Esperemos que esto sea el preludio de una salida inminente de la SD Huesca del presente procedimiento. De otra manera no se entendería", indicó.



Camarero recalcó que cuando terminen las declaraciones de este viernes volverá a insistir en la solicitud de sobreseimiento libre de la SD Huesca y en el archivo de la causa contra el club oscense.



"Estamos convencidos de que así tiene que ser. Se nos acusa de dos hechos de corrupción por la predeterminación del Huesca-Nástic y corrupción deportiva por pago de primas a terceros. Ninguna de las dos cosas se ha producido. Ni ha habido una predeterminación de ese partido ni un pago de primas a terceros y así lo corroboraran todas nuestras auditorías. No ha salido ningún dinero del club, no ha habido ninguna actuación punible y eso es lo que defendemos", sentenció.