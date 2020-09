Fútbol.- Anil Murthy: "Ferran Torres tenía ofertas para renovar, pero eligió irse"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, tiene claro que fue el centrocampista español Ferran Torres el que "eligió irse" al Manchester City, pese a que el canterano tenía "ofertas para renovar" por parte del club.



"Ferran eligió irse. Las discusiones sobre un nuevo contrato habían estado en curso desde el pasado mes de septiembre, y tenía algunas ofertas del club para renovar", admitió Murthy en la web de 'Batzine', el fancine oficial del Valencia CF para Asia.



En este sentido, el directivo recalcó que "si no se puede llegar a un acuerdo, el club tiene la responsabilidad de asegurarse los mejores beneficios de la venta del jugador". "Esto lo hemos logrado en el caso de Ferran", subrayó.



La 'mano derecha' de Peter Lim en la entidad valencianista recordó "las incertidumbres" existentes por la pandemia del coronavirus y que por ello "es prudente que el Valencia siga formando un equipo muy competitivo y al mismo tiempo tenga un margen financiero para proteger al club".



"Es la planificación del riesgo financiero", añadió Murthy. "Si yo fuera un aficionado, estos aspectos financieros no son de mi incumbencia y con razón, pero si no puedes resolverlos, ni siquiera podemos hablar del lado deportivo de las cosas", zanjó el presidente 'che' que ve "insostenible el actual modelo en el fútbol europeo con o sin pandemia".